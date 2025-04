Karel Pučelík: Návrat k normálu se nekoná. Kde je Trump, tam je chaos. Nikdo neví, co bude zítra

Donald Trump sice nakonec ustoupil a nejhoršího scénáře jsme byli ušetřeni. Zatím. O žádný návrat k normálu se ale nejedná, následující týdny a měsíce můžou ještě dost šokovat a bolet. Jeho slovu není radno důvěřovat, což okolní svět a ekonomiku staví do velmi nekomfortní pozice. Lze se nějak připravit?

To byl zase jednou týden. Trumpovo oznámení drakonických cel na téměř celý svět způsobilo jeden z největších propadů v historii finančních trhů. Dnes je všechno jinak, balík „recipročních“ cel si dal na 90 dní pauzu. Když se ale i nyní koukneme na vývoj a náladu na trzích, je jasné, že do ideálního stavu má aktuální situace hodně daleko. Světové indexy sice na chvilku povyskočily s úlevou, že se nejhorší odkládá, ale poté se vrátily k poklesu.

Ostatně velká část omezení obchodu jsou stále v platnosti. Trumpovým ústupkem se nic nezměnilo na clech na automobilový průmysl, ocel ani dříve uvaleným bariérám na Kanadu a Mexiko. Obchodní válka s Čínou je v plném proudu. Nadále se hovoří i o farmaceutickém průmyslu, a k tomu mnoho států čelí desetiprocentní sazbě. To všechno samo o sobě stačí na vyvolání recese a poškození hned několika oborů.

Obrat ve clech se přeceňuje. Vyzve Čína Trumpovu Ameriku na souboj? Trhy Tomáš Kudela Přečíst článek

Nikdo nemáme jistotu, že si toto trauma neprožijeme za tři měsíce znovu. I když je pravděpodobnější, že Trump z nejničivější varianty nějak vycouvá. Ne, skutečně nic není v pořádku. Mimo okamžité dopady Trumpovy politiky je v sázce i to, co se měří o něco hůře. Ekonomika a finanční svět stojí na důvěře a předvídatelnosti. Během několika málo dnů jsme viděli, že ničeho takového Trumpova Amerika není schopná. Není základním kamenem mezinárodního obchodu, ale jeho hrozbou.

Lose-lose situace

O americké vládě toho dění posledních dnů hodně vypovědělo. Je velmi pravděpodobné, že namísto schopných politiků vybavených doporučeními z nejbystřejších mozků jejich poradců dnes největší ekonomiku světa řídí partička nekompetentních a velmi výstředních postav, které se vzpírají vývoji ekonomického myšlení za nejméně poslední dvě století, ne-li víc.

Nikdo se skutečnou expertízou by nemohl vydávat cla postavená na číslech importu z jednotlivých zemí za reciproční. Nakonec dostaly desetiprocentní sazbu i země, které mají se Spojenými státy bilanci negativní. A pak jsou tu chudáci tučňáci… Dle prosakujících informací se členové administrativy hádají i mezi sebou.

Trump, který své vlastní podnikání postavil na hrubém zacházení a ve win-win situace nevěří, skutečnému udržitelnému byznysu nerozumí. Výhodnějších dohod s různými státy sice možná dosáhne, ale ve výsledku nebude vítězem ani on.

Pokud chce přitáhnout výrobce na území USA, aby zde stavěly továrny a vytvářely pracovní místa, těžko toho dosáhne maniakální nepředvídatelností. Pokud chcete někde něco budovat, musíte mít představu, co bude za rok, tři, pět nebo deset let. U Trumpa ráno nevíte, co bude odpoledne. Vidíme, že řada zahraničních firem své aktivity v USA raději pozastavuje.

Nevystavovat se Trumpovi

Přesto si odnášíme několik pozitivnějších informací. Především to, že ani Donald Trump zřejmě nebude imunní vůči tlaku finančních trhů. I když Trump působí jako psychopat, který prostě chce vidět svět v plamenech, nakonec uhne.

Možná stejně tak uhne i pevnému postoji ostatního světa. To je dobré mít na paměti. I když se cla nevrátí, nebude možné Trumpovi věřit. Evropa v tuto chvíli musí jednat. Má minimálně jednu výhodu. „Evropa naproti tomu hraje podle pravidel. Z dlouhodobého hlediska platí, že čím víc Trump nabourává principy právního státu a představu, že USA jsou stabilní, a nikoli nevyzpytatelné, tím silnější je argument, že euro nahradí dolar jako světovou rezervní měnu,“ uvádí pro The Guardian Alexander Hurst z pařížské SciencePo.

Do debaty se zapojil i někdejší britský premiér Gordon Brown, který má řadu zkušeností z řešení finanční krize po roce 2008, a vyzývá evropské státy, aby vytvořily ekonomickou obdobu „koalice ochotných“ podporující Ukrajinu. Bude třeba spoléhat více na sebe a nevystavovat se vlivu Spojených států víc, než je nutné. Už včera bylo pozdě. Poslední týden o tom měl přesvědčit i jeho nejzarytější apologety. To už snadněji najdete budoucnost v čajových lístcích, než argument pro důvěru v Donalda Trumpa.

Zní to smutně a osaměle, možná jako konec jedné euroatlantické éry. Okruh velmocí, kterým jde věřit, se ale dosti zmenšuje.