Biden: Trump je skutečnou hrozbou pro demokracii. Jeho návrat do Bílého domu děsí svět

Světoví lídři jsou vyděšení z možného návratu amerického exprezidenta do Bílého domu. V úterý, přesně dva týdny před prezidentskými volbami v USA, to podle agentury AP během projevu ve státu New Hampshire řekl současný prezident Joe Biden.

„Na každé mezinárodní schůzce, které se účastním, si mě berou stranou - jeden lídr po druhém, a říkají ´Joe, on nesmí vyhrát´," uvedl Biden a konkrétně zmínil páteční jednání v Berlíně, na kterém se sešel s německým kancléřem Olafem Scholzem, britským premiérem Keirem Starmerem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.

„Pokud Amerika odejde, kdo povede svět? Kdo? Řekněte mi, která země to bude,“ obrátil se demokratický prezident na posluchače.

AP píše, že po projevu, když šel podpořit demokratické kandidáty v blížících se volbách do Kongresu, dokonce o Trumpovi v jednu chvíli řekl, že „bychom ho měli zavřít“. Nicméně pak rychle dodal, že „bychom před ním měli zavřít dveře, to jsem měl na mysli“.

Svého republikánského předchůdce v Bílém domě také kritizoval za to, jak se vychloubá svým údajným přátelstvím s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Tento 81letý politik žertoval, že „Trump věří na svobodu tisku stejně jako já věřím tomu, že dokážu vyšplhat na Mount Everest“. Kandidáta republikánů na prezidenta Biden označil za „skutečnou hrozbou pro naši demokracii“.

Joe Biden se původně ucházel o znovuzvolení, v červenci ale z boje o Bílý dům odstoupil. Kandidátkou demokratů se pak stala viceprezidentka Kamala Harrisová.

