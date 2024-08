Ruská ropa poteče Družbou i příští rok, dementuje Naftogaz slova Zelenského poradce

Akcie maďarského petrochemického podniku MOL nyní mažou část svých ztrát poté, co ukrajinský Naftogaz uvedl, že své smluvní závazky bude plnit dále. Naftogaz se tím staví proti dnešnímu výroku poradce ukrajinského prezidenta Podoljaka, jenž se nechal slyšet, že Kyjev od ledna 2025 zapoví přepravu veškeré ruské ropy ropovodem Družba.

To by byl pro Maďarsko a tím pádem i Slovensko šok, neboť v těchto dnech Maďarsko dojednává s ruskou stranou nový dlouhodobý ropný kontrakt. Pokud by však Kyjev kategoricky zapověděl přepravu veškeré ruské ropy přes ukrajinské území, dojednávaná smlouva se stane bezpředmětnou.

Slovenský Slovnaft, spadající pod MOL, přitom podstatnou část svých ropných produktů vyváží do Česka. Takže potenciální nedostatek ropy a paliv z ní v Maďarsku a na Slovensku by se mohl projevit i v cenách paliv v Česku, přestože Česko od příštího roku již nebude na dodávkách ropy Družbou závislé. Česko totiž v příštím roce plně přejde na dodávky ropy prostřednictvím ropovodu TAL, který vede z italského přístavu Terst přes Alpy a jehož kapacita se za tím účelem nyní navyšuje.

Dnes po třinácté hodině se akcie MOL propadaly o více než 5,6 procenta, nyní však ztrátu mažou a ztrácí 3,7 procenta.

Není to poprvé, co ukrajinský Naftogaz zastává odlišný postoj, než jaký deklaruje ukrajinský prezident nebo lidé kolem něj. Naftogaz má silný zájem na tom, aby přeprava ropy a plynu přes ukrajinské území probíhala v co možná nejvyšší míře nadále, neboť inkasuje tučné tranzitní poplatky. Jeho postoj stran přepravy ruských energií není tak „jestřábí“ jako zmíněný postoj, jejž dnes prezentoval Podoljak.

Slovensko letos v červenci dováželo několikanásobně více ruské ropy než v předchozích měsících, jak plyne z dat, která tento týden zveřejnila agentura Bloomberg. Ve velkém v červenci tekla ruská ropa i do Maďarska. Nenastal tedy sebemenší výpadek v dodávkách, přestože Budapešť i Bratislava varovaly, že u nich doma může nastat palivová krize. A to kvůli sankcím Ukrajiny na ruskou ropnou firmu Lukoil.

