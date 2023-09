Lukáš Kovanda: Z Prahy do Brna jezdili důchodci ještě nedávno za pár korun. Nyní se opět prohnou

České dráhy letos opět výrazně zdraží jízdné. Například důchodci si tak za poslední necelé dva roky připlatí za vlak přes 150 procent, což je výrazně nadinflační.

České dráhy i letos masivně zdraží jízdné. V průměru o 9,5 procenta. Stane se tak od prosince. Důvodem je zejména obecná inflace, konkrétněji zdražování nafty či růst mezd, který se pochopitelně týká i pracovníků na železnici.

Dráhy tradičně upravovaly cenu jízdného – zpravidla směrem nahoru – vždy v prosinci, a to na základě inflace předešlého roku. Až do loňska tak dlouhá léta zdražovaly jen o nižší jednotky procent ročně.

Loni však byla situace diametrálně odlišná a na ni České dráhy navazují i letos. Loni v prosinci národní železniční dopravce přistoupil na úpravu cen nikoli na základě inflace roku předešlého, tj. roku 2021, ale na základě inflace loňské. Ta přitom dosáhla 15,1 procenta. Letos by inflace měla celoročně činit rovných jedenáct procent, vyplývá z nejnovější prognózy České národní banky. Chystané zdražení Českých drah se tedy vzhledem k výši inflace jeví jako přiměřené.

Výrazně nadinflační zdražování jízdného

Zvláště neblaze ovšem takovéto zdražení dolehne na děti, studenty a seniory. Těm všem byla loni v dubnu snížena sleva na jízdném.

Jeden příklad za všechny. Pokud je řádná cena vlakové jízdenky 100 korun, platili za ni děti, studenti a důchodci ještě loni v březnu jen 25 korun. Od loňského dubna pak tedy už 50 korun. A od loňského prosince tedy průměrně zhruba 58 korun. Od letošního prosince to bude přibližně 63 korun. To značí zdražení o více než 150 procent během necelých dvou let. To je již výrazně nadinfllační vzestup ceny. Vždyť inflace za uplynulé dva roky, mezi srpnem 2021 a srpnem 2023, činí zhruba 27 procent a inflace mezi lednem 2022 a srpnem 2023 pak necelých 20 procent. Mezi březnem 2022 a srpnem 2023 činí růst cen přibližně šestnáct procent.

