Lukáš Kovanda: Nafta je rekordně drahá oproti benzínu. Nahrazuje totiž drahý plyn

Po letním cenovém poklesu začaly pohonné hmoty u českých čerpacích stanic v uplynulém týdnu viditelně zdražovat, nafta pak poměrně dramaticky.

Nafta v uplynulém týdnu zdražila o skoro 2,40 koruny na litr. Včera tak její průměrná cena, 45,23 koruny na litr, byla nejvyšší od začátku srpna. Benzín zdražuje o poznání pomaleji. Za poslední týden přidal na ceně jen 22 haléřů na litr.

Prudké zdražování nafty v porovnání s benzínem je celosvětovým fenoménem, nastává od Spojených států přes Evropu až po Nový Zéland. V Česku byla včera nafta průměrně o zhruba 4,70 koruny na litr dražší na benzín. To je historicky zcela mimořádné. A to přitom ještě byla začátkem roku 2021 snížena spotřební daň z nafty a jednu korunu na litr, zatímco z benzínu nikoli. Na obě pohonné hmoty se pak vztahuje letošní přechodné snížení spotřební daně o 1,50 na litr. To mělo původně končit na konci září, ovšem vláda jeho platnost zřejmě prodlouží.

Celosvětové rozevírání cenových nůžek mezi naftou a benzínem souvisí s otřesem globálního trhu, k němuž dochází v důsledku války na Ukrajině a souvisejících sankcí. Rusko je nejen významným vývozcem ropy, ale také ropných produktů, včetně dieselového paliva. Od přelomu letošního a příštího roku hodlá jak na ruskou ropu, tak ropné produkty včetně dieselu zavést embargo EU. Přitom stále i nyní zhruba polovinu dieselového paliva, jež se do EU dováží, zajišťuje Rusko.

Dochází tedy k předzásobování a k hledání alternativních dodavatelů, což obnáší i přeplácení stávajících odběratelů. To šroubuje celosvětově ceny výše. Západní země, ale také země typu Indie nebo Číny přistupují k odběru ruských paliv stále obezřetně, snaží se nevybočit z určité neutrality, resp. lavírování a hry na obě strany konfliktu.

Zároveň s nadcházející topnou sezonou stoupá poptávka po topné naftě. Ta v řadě případů může zastoupit drahý plyn. Například německý energetický kolos Uniper nyní shání zaměstnance pro trvalejší provoz své dosud jen občasně využívané elektrárny ve Švédsku, postavené již v 70. letech a využívající k výrobě elektřiny mazut, což je těžký topný olej. Sháňka po topných ropných produktech, jako je mazut nebo nafta, zdražuje právě také motorovou naftu, zatímco na cenu benzínu má slabší dopad.

V příštím týdnu tak benzín dále zdraží v rozsahu do dvaceti haléřů na litr, zatímco nafta přidá zhruba 1,50 na litr.