Lukáš Kovanda: Draze nakoupili, levně neprodají. Plyn zřejmě zase zdraží

Pád cen plynu v EU je stále závažnější problém. Obchodníci mohou totiž plyn v zásobnících plošněji zadržovat, aby neprodělali, čímž opětovně vyšponují jeho cenu.

Cena plynu v EU klesla od konce srpna dramaticky, o více než 60 procent. Na první poslech příznivá zpráva ovšem představuje také zásadní potíž. Znamená totiž, že obchodníci s plynem budou mít v řadě případů značné ztráty, pokud by surovinu ze zásobníků uvolnili nyní. Mohou tedy přistoupit k tomu, že plyn budou v zásobnících zadržovat a vyčkávat, než se opětovně vyšponuje jeho cena. A pak tedy teprve plyn prodávat. Je totiž fakt, že mnozí plyn nakupovali třeba v letních měsících, kdy byl výrazně dražší než nyní.

V červenci a v srpnu se plyn v EU prodával průměrně za zhruba 204 eur za megawatthodinu. Nyní megawatthodina stojí jen necelých 130 eur. Cena tak je takřka 40 procent pod prázdninovým průměrem.

Za normálních okolností takový problém nevyvstává. To proto, že ceny v jarních a letních měsících, kdy se zásobníky běžně naplňují, jsou kvůli nižší poptávce v době mimo topnou sezónu nižší než během topné sezóny. Nyní však tento rys neplatí. Cena plynu je nyní nečekaně nižší než v měsících před začátkem topné sezóny, a to právě v rozsahu průměrně oněch 40 procent, tedy poměrně dramaticky.

Napříč Evropou je pouze zhruba deset procent zásobníků ve vlastnictví států. V ostatních případech by mohly v případně nouze mnohé vlády zemí EU přistoupit ke krizovému řešení a uvolnění plynu firmám nařídit, což by se ovšem zřejmě neobešlo bez patřičné finanční kompenzace.

