Lukáš Kovanda: Ceny benzínu i nafty mírně klesají. Razantněji budou padat příští týden

Paliva v Česku během prvního prázdninového týdne zlevnila. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se ve středu prodával u čerpacích stanic v průměru za 47,91 koruny, před týdnem byl o dva haléře dražší. O 14 haléřů zlevnila nafta, nyní stojí litr dieselu průměrně 48,13 koruny.

Benzin začal z rekordních hodnot o jednotky haléřů zlevňovat na konci června, cena nafty se snižuje od začátku července. Jak benzín, tak nafta budou zlevňovat i v nadcházejících sedmi dnech. Lze očekávat pokles o 20 haléřů na litr v případě benzínu a o 40 haléřů na litr v případě nafty.

Důvodem je pokles cen ropy na světových trzích. Cena ropy Brent se včera propadla pod psychologickou úroveň 100 dolarů za barel, a to poprvé od konce letošního dubna. Ve čtvrtek její cena klesla až na 98,50 dolaru za barel.

Citelně zlevňují také paliva velkoobchodně prodávaná na burze v Rotterdamu. Například nafta prodávaná na burze v Rotterdamu zlevnila od poloviny června v přepočtu do korun o více než dvacet procent. Ani výrazné oslabování koruny vůči dolaru, jehož jsme svědky v poslední době, tedy nezpůsobuje korunové zdražování velkoobchodních paliv. Naopak navzdory oslabování koruny dokonce i korunová cena paliv klesá.

Pokles cen ropy i velkoobchodně prodávaných paliv nastává v důsledku růstu obav z recese v klíčových světových ekonomikách. Ve Spojených státech narůstá riziko recese v důsledku utahování měnové politiky a inflace, jež ochromuje kupní sílu lidí a možnosti firem investovat. V Evropě je hlavním zdrojem obav z recese stupňující se energetická krize, zejména pak hrozba úplného odstavení dodávek ruského plynu do EU plynovodem Nord Stream už nyní v červenci.

