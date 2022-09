Pohřeb století vyvolá v Londýně dopravní chaos, hrozí uzavření metra, varují úřady

Snaha osobně vzdát poctu zesnulé královně Alžbětě II. či přímo na místě sledovat její pohřeb v pondělí 19. září vyvolá zájem statisíců lidí. Londýnské úřady proto varují, že od středy, kdy bude rakev s ostatky nejdéle vládnoucí britské panovnice vystavena ve Westminsterském opatství, čekají metropoli vážné dopravní komplikace, napsala agentura Bloomberg.

Londýn zažije v nadcházejících dnech nápor cestujících, hlavní město budou chtít navštívít statisíce lidí, aby osobně vzdali úctu zesnulé královně, varovali šéfové londýnské dopravy.

Podle odhadů zamíří do Westminsterském opatství přes 750 tisic lidí, napsal deník The Times. Podle něj budou fronty před parlamentem dlouhé několik kilometrů a čekat se v nich bude až dvacet hodin, na pořádek bude v metropoli dohlížet na 10 tisíc policistů.

Hlavní nával bude v metru

Uživatele veřejné dopravy proto úřady upozorňují, že město bude „mimořádně vytížené“ a lidé by měli počítat s dočasným uzavřením stanic metra, zejména v blízkosti Buckinghamského paláce, aby se předešlo překročení kapacity metra, napsal Bloomberg.

„Vzhledem k tomu, že rakev Jejího Veličenstva cestuje do Londýna, aby byla umístěna ve Westminsterském paláci, očekáváme, že v hlavním městě budeme svědky nebývalé poptávky po cestování, zejména od středy 14. září,” uvedly ve společném prohlášení organizace Network Rail, Transport for London a Rail Delivery Group.

Zásadní proto pro návštěvníky Londýna bude plánovat si cestu s využitím nejnovějších dopravních informací a aplikací, a to nejen týkajících se veřejné dopravy, ale i aktuální situace na hlavních silničních tazích do města.

Cestující londýnského metra úřady vyzvaly, aby se „pokud možno“ vyhýbali stanici Green Park, která je nejbližší stanicí k Buckinghamskému paláci. Doporučení se ale týká i dalších stanic v širším okolí paláce Victoria, Piccadilly Circus a St. James' Park.

Alžběta II. zemřela ve čtvrtek 8. září ve věku 96 let. Na trůnu strávila 70 let a byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách. Novým králem se stal její třiasedmdesátiletý syn Karel III., dříve označovaný jako princ Charles. Státní pohřeb britské panovnice Alžběty II. bude v pondělí 19. září v londýnském Westminsterském opatství.

Očekává se, že kvůli této události se do Londýna sjede podstatně více lidí, než při posledním velkém královském pohřbu, kdy byla v roce 2002 veřejně vystavena rakev s královnou matkou. Tehdy ji vidělo na 200 tisíc lidí. Při pohřbu princezny Diany v roce 1997 byl v ulicích Londýna zhruba milion přihlížejících.