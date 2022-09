Libra se propadá nejrychleji od Thatcherové. Nová premiérka má problém

Nová britská premiéra má před sebou spoustu úkolů. Jedním z těch nejpalčivějších bude volný pád kdysi slovutné libry, která je vůči dolaru nejslabší od roku 1985, tedy od vlády Železné lady Margaret Thatcherové.

Brexit, problémy s dodavatelskými řetězci a aktuální obavy z nedostatku energií před blížící se zimou. To vše žene britskou inflaci do závratných výšin a spolu s ní libra výrazně oslabuje. Proti americkému dolaru se dostala na nejnižší úroveň za posledních 37 let, když za 1 libru lidé dostanou 1,141 dolaru. Vůči koruně libra také padá a momentálně se prodává za 28,34 koruny.

„Británie se tak dostává mezi dvě mlýnská kola. Na jedné straně je vlekoucí se dvouciferná inflace, na straně druhé výrazná recese. Bank of Englad již počítá s nejméně roční recesí,“ uvádí Greg Ritchie z Bloombergu.

Libra jen za letošní kalendářní rok odepsala 15 procent hodnoty. Další tlaky navíc přicházejí s nástupem nové premiérky Liz Trussové. Podle Bloombergu má řada investorů obavy z jejích ekonomických návrhů.

