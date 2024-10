Kovanda: Bloomberg nezvykle tvrdě zkritizoval celý projekt EU

Agentura Bloomberg v neděli podrobila těžké kritice celý projekt EU. Podle agentury už takřka vypršel čas, aby Evropa mohla obhájit své místo ve stále nesmlouvavějším světě, který jí utíká.

Jedno číslo za všechny. EU ztrácí na USA nepřetržitě od vzniku eura, konstatuje Bloomberg. Pokud by k tomuto zaostávání nedocházelo, plyne z výpočtu agentury, že průměrná mzda v Česku by letos činila přes 70 tisíc korun, namísto nynějších 46 tisíc. Průměrně vydělávající Čech tak na oltář nezvládnutého projektu EU obětuje ze své kapsy ročně zhruba 300 tisíc korun hrubého. Za nezvládnutí projektu EU tak běžný Čech platí měsíčně takřka 20 tisíc korun čistého. Tato částka přitom rok od roku narůstá, jak se prohlubuje zaostávání EU za USA a v mnoha ohledech třeba i za Čínou.

Bloomberg postupně stále se prohlubující zaostávání EU dokládá příkladem amerických technologických gigantů typu Applu. Zatímco dříve pro ně ještě byl trh EU natolik významný, že se pustili do boje s tuhými bruselskými regulacemi, jen aby přístup na něj získali, v případě svých nových AI produktů a vychytávek, například pro mobily, už na to rezignovali. To je mimořádně varovné. Připomíná to situaci před rokem 1989, kdy to tehdy technologicky nejpokročilejší zboží, třeba videorekordéry nebo první počítače Apple Macintosh, bylo také k mání jen za hranicemi zemí socialistického tábora, za hranicemi RVHP. Nyní tedy akorát EU střídá RVHP.

Jednoho by v 90. letech či ještě počátkem milénia ani ve snu nenapadlo, že se dočká příznaků návratu do éry RVHP. Do éry pašování videopřehrávačů ze Západního Německa. Do éry, kdy se tam, “za tou zdí”, měli lidé neskonale lépe a žili mnohem bohatší život. Doslovně i přeneseně.

Bere si toto všechno mimořádné varování Brusel k srdci? Také vnímáte to ohlušující ticho po zveřejnění Draghiho zprávy? Měla být budíčkem, byť deset minut po dvanácté, ale spí se dále…