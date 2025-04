Obrat ve clech se přeceňuje. Vyzve Čína Trumpovu Ameriku na souboj?

Středeční oznámení Donalda Trumpa o tom, že o 90 dní odkládá platnost cel na většinu světa, sice trhy vzaly s nadšením, ale riziko problémů v globální ekonomice nekleslo na nulu. USA a Čína do sebe zůstávají zakousnuté a je otázka, jestli pokus o lichocení čínskému prezidentovi, které Trump zkoušel v jednom z rozhovorů, bude mít kýžený dopad. Čína nevypadá, že by chtěla na tuto hru přistoupit a je možné, že jsme svědky tektonického posunu v globálním rozložení sil a Čína zkusí vyzvat USA na souboj, aby si ověřila, jak moc jsou USA silné a v jaké oblasti by se jim dalo sebrat alespoň část jejich vlivu.

Pokud Trumpa něco musí trápit, je to outsourcing pracovních míst do Číny. Jeho voliči touží po návratu průmyslu zpátky do oblasti tzv. Rust Beltu (Rezavého pásu – oblasti na severovýchodě USA od pobřeží Atlantského oceánu až k Velkým jezerům) a volili ho s tím, že to zařídí. Že dnešní výroba aut má s tím z počátku druhé poloviny 20. století jen pramálo společného, tito lidé ignorují úplně stejně, jako Trump. Měli by se ale zeptat, jak se budou vyrábět Tesly – podobně jako angličáky, a tam tak velký objem lidské práce není nutný. Čína se ale svých pracovních míst vzdát nechce a pokud by se rozhodla Trumpa v jeho rozhodnutí uvalit cla na čínský dovoz vykoupat, může mu hodně zkomplikovat život.

Američané volí peněženkou

Zdražení spotřebního zboží, dováženého z Číny, bude velmi pravděpodobně razantní a nedá na sebe dlouho čekat. Američané hodili demokraty při posledních volbách přes palubu hlavně kvůli vysoké inflaci a nestarali se o to, jestli za ni Joe Biden mohl nebo ne – v USA se volí peněženkou a strana, která nezajistila blahobyt, bude těžko obhajovat mandát. Trump si musí být vědom toho, že s inflací dlouhodobě nad šesti procety jeho šance ve vobách označovaných jako Midterms výrazně padají.

Dalším problémem byl propad akciových trhů. Apple samozřejmě dostal důkladnou ránu, ale současný stav mu toho moc neřeší – jeho zařízení jsou vyráběná v Asii a pokud si nevyjedná výjimku, stanou se v USA hůře dostupnými a opět postaví za rok a půl Američany před dilema, jestli iPhone nebo Donald. Počítám, že Apple je větší „lovebrand“ než Trump. Podobně je na tom i Nvidia, i když u ní bude dopad mírnější.

Řada amerických firem bude mít problém přenést výrobu z Asie do USA nejen kvůli osobním nákladům, ale také kvůli pracovní síle. Bude náročné toho dosáhnout do dalších prezidentských voleb, do Midterms je to utopie. USA nedisponují velkým objemem kvalifikované pracovní síly, kterou by na to bylo možné využít, a zásadní otázkou je i to, jak moc by bylo možné využít pracovníky ze zahraničí vzhledem k negativnímu postoji nejen Trumpa, ale i jeho voličů.

Za shovívavým úsměvem čínského prezidenta se tak může schovávat leccos. Čínská centrální banka v posledních dnech oslabuje jüan, zřejmě aby zmírnila dopady cel a zároveň aby poslala do USA zprávu, že cla nejsou jediné místo, kde lze svést boj o vládu nad světem.

Dojde v řadách republikánů na rebelii?

Zásadní otázkou pak je i loajalita a stabilita republikánské strany, pokud by se ukázalo, že Trumpovy postupy táhnou republikánské preference dolů. Demokraté by měli před volbami nabito tak, jak by se jim ani nezdálo a nedá se vyloučit, že by před volbami mohlo dojít i na nějakou rebelii v řadách republikánů, kdy by část strany mohla chtít ukázat, oni nejsou Trump a lidé je mají volit, aby získali vliv ve straně a mohli se vymanit z Trumpova tvrdého vedení GOP. V extrémním případě může přijít na stůl i rozštěpení republikánů na Trumpovce a ostatní, což by zřejmě vedlo k zásadnímu přepsání politické mapy v USA.

Podpora bohatých kapitánů amerického průmyslu a finančnictví také může kolísat. Trumpovy celní eskapády je stály hodně peněz a zdá se, že je prosadil i přes odpor části členů jeho nejužšího vnitřního kruhu. Jejich odklon od demokratů se může ukázat být dočasný, pokud by jim dávalo finanční větší smysl podporovat je namísto těžko řiditelného Trumpa. Zvláště, pokud se ukáže, že by se demokraté pod tíhou výprasku, který dostali v posledních volbách, odhodlali k hlubší redefinici svých politických programů.

Trump tak dost možná dokáže jen velmi málo a z tvrdé a široké ofenzivy, kterou odstartoval, může přejít do defenzivy, tlačený neústupností Číny, ještě podpořené její snahou vyzkoušet, jak silná Amerika ještě je.