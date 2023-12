Karel Pučelík: Další stát zakázal Trumpovi účast v primárkách. Vyřazení může exprezidenta přijít draho

Už dva státy USA zakázaly exprezidentu Donaldu Trumpovi kandidovat v tamějších primárkách. Je tak prvním prezidentským kandidátem, který čelí takovému odporu. Ačkoli se jedná o malé státy, mohou jejich kroky Trumpově kampani pěkně zavařit.

Donald Trump je stále nejpravděpodobnějším kandidátem Republikánské strany do nadcházejících prezidentských voleb. Jeho štáb se však musí stále vypořádávat s mnoha problémy, od soudů po exprezidentovo vyřazování z primárek, které volbám přecházejí. Už dva státy si totiž nepřejí, aby se Trump o nominaci vůbec ucházel.

Prvním ze států, které zamezily Donaldu Trumpovi bojovat o republikánskou podporu, bylo ještě před Vánoci šestimilionové Colorado na středozápadě země. Nyní se k němu připojil severovýchodní stát Maine, kde žije kolem 1,3 milionu obyvatel. Například v Minnesotě a státě New Hampshire se o vyřazení jednalo také, tady ale Trump na kandidátce zůstane, stejně jako v Michiganu, kde sice nižší soudy proti exprezidentovi vystoupily, ale tamější nejvyšší soud se ho nakonec nastal.

Trump bez konkurence. Jeho preference mezi republikány stále rostou Politika Bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa by jako nominanta Republikánské strany v primárkách v prosinci podpořilo 61 procent lidí, kteří se označili za republikány. Vyplynulo to z průzkumu společnosti Ipsos a agentury Reuters. Další straničtí uchazeči o americké prezidentské volby jsou daleko za Trumpem, floridský guvernér Ron DeSantis i bývalá americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová mají v průzkumu shodně 11 procent. ČTK Přečíst článek

Nynější dění vůbec není běžné. Donald Trump si může připsat další nechvalné prvenství, protože se opět jedná o bezprecedentní události. Žádný jiný prezident či prezidentský kandidát takovým překážkám nečelil a i podobné případy týkající se méně významných politiků by se v moderní historii napočítaly na prstech jedné ruky.

Vyřazení je postaveno na oddílu 3 ze 14. dodatku Ústavy USA z doby po občanské válce, podle kterého se povstalci nemohou ucházet o veřejný úřad. Tehdy byl zákon směřován na bývalé představitele otrokářské Konfederace, nyní našel využití na kauzu bývalého prezidenta, který podle kritiků vyprovokoval útok na Kapitol z 6. ledna 2020 a snažil se zvrátit výsledky demokratických voleb. Trump se tak opět nachází v ne zrovna dobré společnosti.

Co říká oddíl 3 ze 14 dodatku Ústavy USA:

No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any state, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any state legislature, or as an executive or judicial officer of any state, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.