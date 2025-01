Náš člověk na Trumpově inauguraci: I demokraté věří, že by Trump mohl ukončit válku na Ukrajině

Ve Washingtonu vyvrcholilo předání moci. Donald Trump složil přísahu a po čtyřech letech se vrátil do čela USA. Jeho inaugurace se účastní také český podnikatel a zakladatel Startup Disrupt Patrik Juránek, který se se čtenáři Newstreamu podělí o postřehy přímo z místa dění. Článek budeme průběžně aktualizovat.

Trumpovu inauguraci provázejí přísná bezpečnostní opatření. Tradičně nově zvolený prezident USA skládá přísahu před budovou Kapitolu. Minulý pátek ale bylo kvůli předpovídaným mrazům rozhodnuto, že ceremonie proběhne ve vnitřních prostorách Kapitolu. V business komunitě se ale proslýchá, že to nebylo ani tak kvůli mrazům, jako kvůli bezpečnostním rizikům. Slavnostní přísahy se tak zúčastní pouze kongresmani, administrativa a sponzoři.

Zbytek účastníků byl nasměřován do Capital One Arena, zastřešeného stadionu, kam Trump přijede místo slavnostního průvodu, který tradičně vede po Pensylvánské třídě. Lístky na něj mělo podle odhadů médií na 250 tisíc lidí, stadion má však kapacitu pouze 20 tisíc míst.

Mrazy ani uzávěry neodradily tisíce Trumpových příznivců od cesty ke stadionu. Patrik Juránek pro Newstream

Při přímém přenosu z Kapitolu nebyli úplně dobře vnímáni Barack Obama, Joe Biden či Bill Clinton, ale to může být čistě preferencemi. Jsou tu hlavně zástupci republikánů. Zároveň mi i jeden demokrat zmínil, že pozitivní stránka Trumpa je, že mu věří, že by mohl přispět k ukončení války na Ukrajině. Což Biden by neudělal.

Potlesk a pozitivní ohlas si vyžádaly záběry na členy Trumpovy rodiny i podnikatele Marka Zuckerberga, Jeffa Bezose, Elona Muska a další.

