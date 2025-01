ŽIVĚ: Trumpův politický "comeback". Prezidentský pár zahájil inaugurační den v kostele

Ve Washingtonu vrcholí předání moci, Trumpův program začal návštěvou kostela. Sledujte přímý přenos.

Nastupující americký prezident Donald Trump zahájil oficiální program dnešního dne, během kterého podruhé složí prezidentskou přísahu a převezme funkci v čele Spojených států od končící hlavy státu Joea Bidena. Proces předání moci vyvrcholí kolem poledne místního času (18:00 středoevropského času) v sídle Kongresu, kde Trump pronese inaugurační projev, načež začne přijímat první rozhodnutí svého druhého mandátu.

Úvodním bodem inauguračního programu je návštěva kostela nedaleko Bílého domu. Lídr Republikánské strany tam dorazil společně s manželkou Melanií krátce před devátou hodinou. Bohoslužby se účastnili také další představitelé vznikající administrativy včetně nového viceprezidenta USA J. D. Vance.

Návštěvy se zúčastnil i Elon Musk, který seděl vedle nastupujícího Trumpova poradce pro národní bezpečnost Michaela Waltze. V zadní části kostela seděli někteří z nejbohatších lidí světa. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg a Tim Cook. Šéf TikTok Shou Chew seděl před Cookem. Trump se již zavázal že v USA zachrání platformu, která měla být v neděli podle zákona uzavřena.

Po obřadu Trump zamířil na tradiční setkání s odcházejícím prezidentem v Bílém domě. Před čtyřmi lety, kdy naopak Trump předával moc Bidenovi, tento bod součástí programu nebyl. Trump se inaugurace svého nástupce odmítl zúčastnit poté, co neuznal Bidenovo volební vítězství.

Letošní inaugurace je netradiční v tom, že hlavní ceremoniál s prezidentskou přísahou nebude před budovou washingtonského Kapitolu, nýbrž uvnitř. Přesunul se tam kvůli obavám o zdraví účastníků v situaci, kdy americké hlavní město čelí silným mrazům. Zrušen byl i obvyklý průvod od sídla Kongresu k Bílému domu; místo toho se chce Trump s příznivci setkat v nedaleké sportovní hale Capital One Arena.

Očekává se, že Trump hned v prvních hodinách po složení přísahy zahájí smršť exekutivních opatření ve snaze naplňovat své předvolební sliby. Podle neoficiálních vyjádření se jeho první kroky budou týkat zpřísnění protiimigračních opatření nebo podpory produkce fosilních paliv.

Jak uvádí deník The New York Times, dnešní den završuje politický "comeback", jaký Spojené státy ještě nezažily. Trump je teprve druhým prezidentem v dějinách země, který se vrací do Bílého domu po pauze, a ve věku 78 let a sedmi měsíců je nejstarší nastupující hlavou Spojených států.

Před čtyřmi lety z úřadu odešel jen dva týdny poté, co jeho příznivci násilně vtrhli do Kapitolu, kde dnes složí přísahu, a loni se stal prvním exprezidentem odsouzeným v trestním procesu. Přesto jej voliči v listopadu opět zvolili americkým prezidentem.

