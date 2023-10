Politický diář Jany Havligerové: Katastrofická symbolika Fialova kabinetu

Den: čtvrtek 11. května 2023. Čas: 11.55 hodin. Co: Fialovi ministři v čele s premiérem a po boku s vládními experty představili konsolidační balíček. Tedy představili. Konkrétní informace chyběly, ani po bezmála třech hodinách nebylo účastníkům tiskové konference jasné, o co půjde. Čím dál tím srozumitelnější byl ale zvolený slogan „Za pět minut dvanáct.“ Bude to něco, co jsme podcenili a co dotahujeme na poslední chvíli. Den: Pátek 13. října 2023. Čas: 12.31 hodin. Co: sněmovna konsolidační schválila. Vládní symbolika nemá chybu.

Ministr zdravotnictví Válek a osazenstvo jeho úřadu mají zase o pár starostí méně. Nedostatek léků? Pomůže jen přesun výroby do Česka, u všech léčiv se to ale nepodaří, připouští šéf resortu. „Doba, kdy bylo všeho dostatek, je pryč.“ Vyřešeno. Protesty lékařů kvůli přesčasové práci – vyřešeno. V září sněmovnou schválené zvýšené pensum přesčasů se podle Válka zruší, protože spolu s Marianem Jurečkou (ministrem práce) předloží novelu zákoníku práce. Ministerstvo zdravotnictví nadto připraví metodický pokyn pro ředitele přímo řízených nemocnic, zejména fakultních, jak k přesčasové práci přistupovat. To jako vážně?

Důvěra ve vládu a některé ústavní instituce je podle nejnovější ankety Centra pro výzkum veřejného mínění stále nízká. Kabinetu věří čtvrtina lidí, rozhodně vládě důvěřují pouhá tři procenta lidí. Hlava státu má důvěru 58 procent občanů. Nejvyšší důvěře se těší starostové a obecní zastupitelstva. Dolní komora parlamentu je na tom podobně jako Fialův kabinet, sněmovně také rozhodně důvěřují jen tři procenta Čechů. K tomu není co dodat.