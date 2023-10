Intel hodlá uvést na burzu svou další divizi

Americký výrobce čipů Intel pokračuje v restrukturalizaci a chce uvést na burzu svou další divizi. Po automobilovém dodavateli Mobileye tentokrát půjde o jeho byznys s programovatelnými speciálními čipy, které se používají například v komunikační technice nebo v infrastruktuře datových center.

Skupina Programmable Solutions Group (PSG) bude zpočátku vedena jako samostatná obchodní jednotka a v příštích dvou až třech letech bude uvedena na burzu, oznámil polovodičový gigant.

Základem divize je společnost Altera, která se specializuje na čipy a kterou Intel koupil v roce 2015. Intel loni převedl na burzu izraelskou firmu Mobileye, kterou převzal v roce 2017, ale ponechal si nad ní kontrolu.

Intel kdysi dominoval polovodičovému byznysu, ale po problémech s vývojem nových čipů svou pozici ztratil. Generální ředitel Pat Gelsinger se nyní zaměřuje na nové výrobní procesy, aby firmě pomohl v návratu na výsluní.

V současné době těží z trendů v technologickém průmyslu jiné polovodičové společnosti. Nvidia je silná v oblasti technologií umělé inteligence a smluvní výrobci jako TSMC vedou v oblasti procesorů pro chytré telefony.