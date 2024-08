Dalibor Martínek: Poslední předvolební šance pro Stanjuru. Musí přetlačit nenasytné odboráře

Jiří Vaňásek, který má za odbory na starost péči o blaho státních zaměstnanců, prohlásil, že by tito měli dostat přidáno od září deset procent na platech. Jinak by prý někteří také nemuseli přijít do práce. No, to by byla katastrofa.

Reklama

Má k tomu hezkou argumentaci, kterou přinesly Novinky.cz. „Těm lidem za poslední dva roky výrazně klesly reálné platy. Sice je pravda, že klesly všem zaměstnancům, i v soukromém sektoru, ale ve veřejném to bylo opravdu dramatické,“ řekl Vaňásek. Podložil to poněkud nejapnou tezí, že při nástupním platu 22 tisíc korun nechce přece nikdo do státní služby nastupovat.

Tak jen drobné matematické cvičení. Kdyby se platy zvedly o oněch žádaných deset procent, byla by nástupní částka pro začínajícího státního úředníka 24 200 korun přijatelná? Těžko.

Schodek pro příští rok bude maximálně 231 miliard. Víc nedovolí zákon, uvedl Stanjura Money Rozpočtový schodek v příštím roce bude nejvýše 231 miliard korun po letošních plánovaných 252 miliardách korun, uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS), podle kterého maximální deficit stanovuje zákon na základě ekonomického výkonu země. Rozpočtová strategie z dubna předpokládala pro příští rok deficit 235 miliard korun. ČTK Přečíst článek

Samozřejmě je každému jasné, že zaměstnání ve státní sféře je o něčem jiném než o platu. Je to prostě služba s jistotou na stáří. Když Vaňásek mluví o tom, že hasiči nebo policisté ztrácejí motivaci, protože byla v minulých dvou letech vysoká inflace a oni ztratili kupní sílu, je to urážka lidí, kteří jedou na své vlastní triko, kteří podstupují riziko podnikání, ztrát, když se nedaří. Těmto lidem nikdo žádnou kompenzaci nedá. Naopak, jsou to oni, kdo si z daní platí policii či hasiče. Učitele a lékaře.

Reklama

Větší pokora státních zaměstnanců, místo neustálých nároků na zvyšování platů, by byla na místě. Lidé, kteří přinášejí rozvoj společnosti, to nejsou státní zaměstnanci. To jsou podnikatelé, jakkoliv má toto označení špatnou nálepku. Jsou to lidé, kteří jsou hybnou silou a kořením tohoto státu. Jsou součástí střední třídy, do které se však počítají i učitelé či lékaři. Což jsou ovšem opět lidé placení z peněz hrdinů, kteří pracují v soukromé sféře.

Takže, klid při snaze přidávat státním zaměstnancům. Pro český stát pracuje téměř půl milionu zaměstnanců placených ze státního rozpočtu. K tomu je potřeba připočíst další stovky tisíc lidí placených z veřejných rozpočtů, což je vlastně to stejné, jen se to zahrnuje do jiné kolonky. Ale jde to z daní. Když je někdo zaměstnancem příspěvkové nebo městské organizace, je prostě placen z veřejných peněz.

Kde nic není, ani smrt nebere. Pardon, rozpočtová rezerva je prázdná, říká Stanjura Názory Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš ujistil senátory, že má fahrplan, jak opravit chromé stavební řízení. Jelikož se nezdržoval podrobnostmi, soudíme, že patrně nějaké mouchy ještě i tak bude mít. Fahrplan má docela jistě i ministr financí Zbyněk Stanjura, a to jak pro letošní rozpočet, tak pro finance na příští rok. Ten se k tomu, aby je vysvětlil, už vůbec nemá. Tak musíme doufat, že ministerské plány nevedou do kopru. Jana Havligerová Přečíst článek

Výdaje na platy zaměstnanců regulovaných státním rozpočtem v roce 2023 činily 258 miliard korun. Do toho spadají i zaměstnanci škol, učitelé. Na policisty či celníky z toho připadá 48,4 miliardy. K tomu je potřeba připočítat například výdaje na armádu 160 miliard korun. Samozřejmě nejde jen o platy, ale vojáci jsou také zaměstnanci státu. Výdaje na provoz krajů 360 miliard ročně (opět, nejde o platy, ale jsou to výdaje z erárních peněz, z daní soukromníků), a tak dále. Jedna miliarda za druhou, jeden člověk placený z eráru za druhým.

Je vlastně vůbec otázka, kdo je při vytváření různých statistik počítán mezi státní zaměstnance. Například ekonomický institut Idea tvrdí, že za poslední dvě dekády se počty státních úředníků pohybovaly v rozmezí 63 tisíc v roce 2011 a 79 tisíc v roce 2019. Je z toho tedy patrný jistý nárůst počtu těchto úředníků. Ale to jsme opět v číslech bez dalších stovek tisíc lidí placených z erárních financí.

Jenom odboráři si mohou myslet, že při plánovaném schodku rozpočtu 290 miliard korun je čas na přidávání státním zaměstnancům. Pokud ministr Stanjura zůstane neoblomný, může pro ODS do příštích voleb ještě něco vybojovat.