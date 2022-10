Dopisy čtenářů: V Německu berou učitelé sto tisíc korun. Tady platy sežerou drahé energie

Nedávný komentář Dalibora Martínka s titulkem „Učitelé teď mají prázdniny. Ale peněz by chtěli čím dál více“ vzbudil velký ohlas mezi čtenáři. Proto přinášíme některé z reakcí. Příspěvky nejsou redakcí upravovány, v některých případech jsou však zkráceny.

Reklama

Nejradši bych pana Martinka kopla do prdele. Ať si jde zkusit učit tu hnusnou nevychovanou zvěř. Až by nějaký vyšinutý spratek na něj vytasil mačetu, tak by asi pan kritik Martínek čuměl. Chtěla bych vědět, jaký plat bere on!!!!!!! Jitka Círová

Po přečtení vašeho článku mi stoup krevní tlak hodně vysoko. Bez těch učitelů by jste nemohl napsat ani tento článek, který podle mne je hodně uráží. Ano jsou učitelé, kteří mají výuku tzv. na háku, ale je hodně učitelů, kteří prázdniny nemají nebo dohání co se nedá stihnout během dne - viz níže. Podle mne byste se ani na měsíc nemohl postavit k tabuli před skupinu puberťáků a něco je naučit, odhaduji, že maximálně za 2 dny by vás roznesli na kopytech. Takový článek si píšete z tepla nějaké kanceláře, ale nemáte ponětí o všech problémech školství - pouze závist. V prvé řadě byste se měl zaměřit na právní možnosti učitelů a žáků (rodičů).

Mám přes 30 let + 6 let (v důchodu) učitelství odborného výcviku 5 dnů v týdnu po 7 celých hodinách a zbytek do 40 hodin jsem věnoval přípravě materiálů a podkladů pro výuku. Protože jsem učil elektro silnoproud, tak jsem byl jednou nohou v kriminále z důvodu úrazu elektrickým proudem, a to mluvím pouze o výuce na dílně - tady jsem viděl na celou skupinu 10 - 12 žáků. Pokud jsem byl s žáky někde na stavbě, tak jsem viděl maximálně na 2 žáky a na zbytek jsem se musel spolehnout, že se neflákají a dělají co mají přiděleno. Tady ještě přicházelo další riziko pádu z výšky a další. Na stavbě jsem se musel také postarat o stravování žáků a aby to splňovalo stravovací limity.

K těm vašim prázdninám: S kolegy jsme museli o prázdninách absolvovat různá školení např. školení řidičů, seznámení s novými normami ČSN a předpisy, bezpečnosti práce, požární ochrany, hygieny, školení psychologů a další. Dále jsme připravovali různé učební plány, kreslili různá zapojení a mnoho dalších podkladů. Z práce jsme si nosili domů jejich domácí úkoly a nebo testy, protože se to při výuce nedalo opravit. Domácí úkoly jsem si musel doma rozložit a v klidu si je pročíst a případně porovnat, zda to nebyla kolektivní práce. Domácí úkol od jednoho žáka mi zabral kolem jedné hodiny a někdy i více.

K těm vašim penězům: Již 10 let jsem důchodce, ale ještě před 4 roky jsem chodil učit podle potřeby. Před důchodem jsem měl čistý plat cca 16000 Kč čistého a to jsem učil týdně 35 celých hodin což je 2x tolik co učitel ve škole se 45 minutami na výukovou hodinu, ale měl jsem o 3 - 5000 Kč menší základ platu, protože jsem neměl titul, ale měl jsem jedno z nejvyšších osobních ohodnocení.

Reklama

K těm žákům a rodičům: Zažil jsem si školství za komunistů a v demokracii, mohu posoudit, že úroveň šla rapidně dolů. Za komunistů byl elektrikář výběrový obor a s horším prospěchem pod průměrem 2 se tam žák neměl možnost dostat, teď se berou i se čtyřkami. Dříve si žák netroufnul dělat absenci, teď je to na denním pořádku a rodiče je kryjí. Kolegovi přišel pozdě do výuky opilý žák, ještě ho urážel, tak kolega žáka přitlačil na zeď, aby se zklidnil (naměřili mu přes 2 promile), jak si myslíte, že to dopadlo??? Žák zůstal a kolega byl na hodinu vyhozen.

Ostatní: Z porad a jiných instrukcí od nadřízených dostává učitel ještě další úkoly. Všechny tyto jednotlivosti jsou v celku strašně psychycky náročné. Také byste se měl podívat na tabulky učitelů v sousedních státech, např. v Německu je to cca 100000 Kč. Také před několika lety se mluvilo o zákonné ochraně učitelů, ale nějak to vyšumělo!!! Haišman Jindřich

Dlouho jsem přemýšlel, proč se stále navážíte do učitelů. A napadlo mne pravděpodobné vysvětlení.

O práci učitelů vlastně nic moc nevíte, ale to vám nebrání se „vyjadřovat”. Jistou logiku ve vašem jednání ale nacházím. Ono beztrestně žvanit v novinách je poněkud jednodušší, než se postavit před plnou třídu studentů a snažit se je něco naučit (často i proti jejich vůli...). Podpora školy ze strany rodičů je samozřejmě zásadní. Někteří z rodičů to vědí a i se podle toho chovají. Velká část bohužel ne. Obávám se, že tuším do které skupiny patříte vy. Vaše nenávistné výlevy ve sdělovacích prostředcích mluví jasně. Nevím proč se takto chováte, ale zjevně svým dětem vzdělávání moc neusnadňujete. Ing. Jiří Kočí, učitel

Dalibor Martínek: Učitelé teď mají prázdniny. Ale peněz by chtěli čím dál víc Názory Co teď asi dělá sto padesát tisíc českých učitelů? Jeli na hory, koukají na televizi, šli na nákupy? Od středy jsou ve školách prázdniny. Nevím, co je to za prázdniny, asi podzimní, ty dříve nebývaly. Ale už jsou. Děti dostaly úkoly, které plní doma, učitelé možná přemýšlejí nad látkou na příští týden. Dalibor Martínek Přečíst článek

Než začne psát nějaký názor, na což bychom měli mít všichni právo, ať si zjistí fakta. Učitelé nemají prázdniny. Buď čerpáme dovolenou (učitel, který je zaměstnán po celý kalendářní rok, má nárok na 40 dnů dovolené), nebo můžeme čerpat volno na samostudium v rozsahu 12 dnů (čerpání volna určuje ředitel školy zpravidla na dobu podzimních, vánočních, pololetních, jarních nebo velikonočních prázdnin). My si na rozdíl od jiných profesí nemůžeme vzít dovolenou, kdy se nám zachce. Mgr. Iva Krausová (28 let působím ve školství)

Platy ve školství naprosto neodpovídají tomu, jaká očekávání a nároky jsou na učitele kladeny. Psát o průměrných padesáti tisících je také naprosto scestné. Jednak se jedná o hrubou mzdu, a druhak se jedna o mzdu včetně všech příplatků (například i za to suplování) a odměn. Medián platu v pedagogické sféře se bude pohybovat rozhodne o řád níže.

Zmiňujete, jak školství traumatizuje většinu dětí, které vzdělávacím systémem projdou. Jak jsou učitelé nekvalitní, neochotní, hrubí atd atd. Ano, pokud si představíme školství jako firmu (jak také zmiňujete dále ve své úvaze), tak stejně jako v každé firmě, i ve školství určitě několik nekvalitních pedagogů. Rozhodne to však není většina. A stejně jako v jakékoli firmě, stojí školství před otázkou, co s nekvalitními pedagogy udělat.

A tady je největší kámen úrazu....

Pracovat na jejich dalším rozvoji a vzdělávání a vytvořit z nich pedagogy kvalitní? To by jistě bylo fajn, bohužel na to nejsou ve školství prostředky, a to především ty finanční.

Zbavit se takových pedagogů a nahradit je kvalitnějšími? Bohužel, kvalitnějších pedagogů se nedostává. Proč? Protože opravdu kvalitní pedagog ve školství je dnes člověk, který tu práci dělá z nadšení a vlastního přesvědčení. A ne kvůli tomu, že je dobře finančně ohodnocen nebo kvůli tomu, že je to práce prestižní. A tak jsou ředitelé škol kolikrát nuceni vzít zavděk kýmkoli, kdo splňuje zákonné požadavky na pozici učitele, a to bez ohledu na kvalitu práce. Tomáš Hodík