Dlužníkům se uleví. Doba oddlužení se zkrátí z nynějších pěti let na tři roky

Doba oddlužení se od srpna nově zkrátí z nynějších pěti let na tři roky pro všechny dlužníky. Změna je součástí novely insolvenčního zákona, kterou prezident Petr Pavel podepsal. Podle zastánců zkrácení získají předlužení lidé šanci rychleji se dostat z dluhové pasti a vrátit se do legální ekonomiky. Podle kritiků změna neúměrně zhorší pozici věřitelů.

Oddlužení je jednou z možností řešení úpadku. Změny insolvenčního zákona vychází z evropské směrnice, která ale požaduje tříleté oddlužení jen pro podnikatele. Kabinet se v programu zavázal k tomu, že se bude vztahovat i na spotřebitele.

Zkrácení doby oddlužení výrazně změkčí podmínky osobních bankrotů a podle České asociace věřitelů sníží návratnost pohledávek, řekla její ředitelka Petra Kolářová. Návratnost pohledávek by mohla podle propočtů odpůrců změny klesnout na pět až deset procent. Postihne to věřitele, mezi něž patří třeba pronajímatelé bytů, matky samoživitelky nebo společenství vlastníků bytových jednotek. Exekutorská komora tvrdí, že změna spolu se změnou regulace srážek ze mzdy podle ní tento stav ještě více prohloubí. "Věřitelé během oddlužení obdrží násobně méně než doposud. Na to v konečném důsledku doplatí platící zákazníci věřitelů, ale i daňoví poplatníci," uvedla komora.

Rozdíly se prohloubí

Novelu naopak uvítali vedoucí programu Dluhové poradenství v organizaci Člověk v tísni Daniel Hůle a zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl. Podle Hůleho novela zlepší transparentnost procesu oddlužení. Hůle zalitoval, že se součástí novely nestala úprava, která měla motivovat dlužníky jít do oddlužení s co nejvyšším legálním příjmem. Hůle také upozornil, že nová pravidla se budou vztahovat jen na nově schválená oddlužení.

Nyní jsou možnosti oddlužení prakticky dvě. Základní předpokládá, že lidé uhradí za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud zaplatí méně, o jejich oddlužení na konci procesu rozhoduje soud. Ve druhé variantě musejí lidé uhradit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Senioři, zdravotně postižení lidé a lidé s dluhy z dětství mají zvýhodněný režim. Novela zavádí tříletý proces oddlužení. Osvobození od placení zbývajících dluhů už nebude podmíněno splacením určité části pohledávek věřitelů, případy se budou posuzovat individuálně.

Individuální posuzování

Tři roky bude podle vládní novely trvalo první oddlužení konkrétního dlužníka. Do stejného procesu by pak nesměl vstoupit ve lhůtě 12 let místo nynějších deseti let. Tříletým oddlužením by však dlužník mohl projít pouze jednou za zhruba 24 let. Pokud by se v době 20 let po osvobození od placení zbývajících pohledávek opět dostal do úpadku a pokusil se do oddlužení vstoupit znovu, musel by plnit splátkový kalendář pět let.

