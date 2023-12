David Ondráčka: Kleptokrat Orbán si vodí naivní Evropu

Viktor Orbán rozehrál na Evropské radě hru, kdy se chystá blokovat zahájení rozhovorů o vstupu Ukrajiny do EU. Orbánův bytostný zájem je, aby EU Maďarsku rozmrazila velký objem EU fondů, které zemi nebyly proplaceny kvůli porušování právního státu a kleptokracii spojenou s dotacemi. Orbán udělal na oko několik změn a předstírá drobné úpravy. Teď se zdá, že EU Orbánovi ustupuje, nechává se vydírat vetováním společných rozhodnutí a navíc fondy mu chce rozmrazit. A Orbán, jako každý kleptokrat, EU fondy úplně miluje. A naivní Evropa dělá takový nerozumný krok, ustrašeně ustupuje a říká tomu kompromis.

A mezitím v Budapešti přijímají zákon (o ochraně národní suverenity), který zavádí, že kohokoli nový cenzurní úřad označí za kritika maďarskosti (rozuměj vlády a Orbána), může jít až na tři roky natvrdo do basy. A mezitím v Bruselu Evropská komise chystá regulaci cizích, zahraničních vlivů na demokratický proces. Tyto aktuální věci spolu úzce souvisejí a stojí za zamyšlení.

Defence of Democracy Package

Další iniciativou EU, konkrétně komisařky Jourové spolu s dalším EU komisařem, je tzv Defence of Democracy Package. Aktuálně ho předložili a posílají dál, a je reálná možnost, že se to do EU voleb ještě stihne projednat a přijmout. Deklarovaným cílem je posílit transparentnost a demokratickou odpovědnost činností zastupování zájmových skupin jménem třetích zemí, které jsou zaměřeny na ovlivňování politik, rozhodování a demokratického prostoru. Skutečnou podstatou je reakce na kauzy kupování si europoslanců (naposledy QatarGate), různé vlivové snahy ovlivnit veřejné mínění a hlavně politickou reprezentaci (Azerbaijani Laundromat, akce Ruska, Číny, ale taky třeba Maroka a dalších).

Celé to je taženo tlakem na otevřenost informací a má to jistou logiku u státy organizovaných vlivových operací a cíleného kupování si vlivných lidí. A výzkumy ukazují, že 80 procent Evropanů považuje zahraniční vměšování do našich demokratických systémů za problém. Návrh Komise tedy zavádí povinnost všech organizací, firem, nadací, akademických center (všech entit a všech právních forem), které mají financování z třetích zemí (třeba USA, Kanada, Norska, Švýcarska nebo třeba OSN), se zapsat v tzv. Transparency registru, který je dnes určen lobbistům. Prakticky to znamená, že by se všechny entity musely registrovat a ve hře pořád je, že by dostaly status (nálepku) cizího agenta (podobně jako to mají v USA s jejich legislativou FARA). Pro představu to může být třeba výzkumné centrum, které řeší nějaké úplně nepolitické téma (třeba chemické vlastnosti plastů) a má grant od nějaké švýcarské univerzity. To budou agenti, úplní Bondové, co?

A k tomu má ještě vzniknout (tak nějak po evropsku) v každé zemi národní úřad na monitorování zahraničního vlivu. A je možné, že tam nakonec ta nálepka agenta nebude, ale systém už bude nastaven.

Kanón na vrabce, regulace na agenty

Chápu bezpečnostní rizika a obavu ze zasahování do demokratických procesů ze třetích zemí. Ale je třeba se hluboce zamyslet, jestli tady nejdeme s kanónem na vrabce, a řešit to téma i během EU voleb. Jestli to jsou přiměřené nástroje a jestli v tomto případě dobrý úmysl nezplodí dost pekelné důsledky.

Pokud to projde, podle mě nastane vysoké riziko zneužitelnosti na národní úrovni, kdy si vytvoří státy takové specializované úřady a ty začnou naplno odhalovat a šikanovat vnitřní agenty. A autoritáři našeho regionu (Orbán, Fico, Janša, Kaczynski, Babiš, Okamura) to budou interpretovat, že v registru jsou přece povinně zapsaní agenti a že to říká i ta Komise a EU. A my, jako legitimně zvolení zástupci lidu, s žádnými agenty nemluvíme, nebereme je vážně a naopak jsme k nim nekompromisní.

A tím se vracíme na začátek ke kleptokratovi Orbánovi a jeho vydírání Evropy. On takové věci už v Maďarsku reálně zavádí a v podstatě tím ničí poslední zbytky odporu médií, občanské společnosti a opozice, málokdo bude chtít riskovat skutečné vězení. A do toho si Orbán vodí evropské lídry, tlačí je do kouta svým vetem a hluboce se směje, že mu EU fondy pořád platí účty. A naivní Evropa, vystrašená tolika hrozbami kolem, mu a jemu podobným dál sype do misky a jeho triky baští.