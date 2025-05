David Ondráčka: Radio Free Europe není retro, Česko by ho mělo zachránit

Česko by mělo udělat pro záchranu Svobodné Evropy udělat víc. Nejen gesta a signály, ale položit konkrétní a rozumné peníze na stůl. Je to přesně v duchu havlovské tradice a ochrany lidských práv po světě, na kterých naše zahraniční politika stojí. A navíc je to i chytrá investice do budoucna. Fiala a Lipavský na billboardech píší, že je čas stát na správné straně. Tak pánové šup, je čas. Rozhoupejte se, udělejte silný politický krok a zachraňte Radio Svobodná Evropa. Česko může být hrdina.

Investice, ne charita

Trump se rozhodl, že to médium dál financovat nechce. OK, ať už jsou důvody ideologické nebo snaha ušetřit, je to věc americké administrativy. Ale pro Česko to je možné vzít jako zajímavou příležitost. Když Amerika couvá, Česko má šanci vyrůst a zazářit. pokud tedy chce. Máme šanci za relativně málo peněz udělat silný státnický krok s velkým dopadem.

Upřímně je to chytrá investice do budoucna a příštích vazeb, není to charita. Dnešní gesto znamená zítřejší partnerství, média mohou být i nástrojem diplomacie. Pokud se to v některé z těch zemí zlomí (nebude to samozřejmě snadné, ale žádná autokracie nevydrží věčně), Česko bude bráno jako přirozený partner, a vrátí se nám to násobně i ekonomicky.

Svobodka je příležitost, ne přítěž

Je potřeba jednat rychle, udělat skutečně státnický politický krok. Pracují tam zkušení reportéři a korespondenti s obrovskou zkušeností, jazykovými znalostni, perfektní know-how ohledně kontextu, politických, obchodních i geopolitických vazeb a jedinečnými kontakty v těch zemích. Když se tito lidé rozutečou a dostanou někde jinde lano, už to velmi těžko půjde dát znovu dohromady.

Moderní médium, žádná nostalgie

To není nostalgie po rádiu staré, bývalé doby Československa. Dnes to je moderní zdroj informací do zemí, které v roce 2025 skutečně svobodná média nemají. Pro řadu lidí tam to je klíčový zdroj informací a je to pro ně důležité. Vysílají ve 27 jazycích do 23 zemí, uvádí týdně poslechovost skoro 50 miliónů lidí. Irán, Pakistán, Afganistán, střední Asie, Kavkaz (včetně Gruzie, která je aktuálně v revoluci), ale taky Bělorusko, Ukrajina a Rusko. Dělají zpravodajství, vlastní investigace, podcasty, dávají hlas standardní, svobodné novinařině, v tomto směru prostě normální moderní médium. Ale také vyjadřují podporu uvězněným novinářům po celém světě, a bohužel jich není málo, kteří za svou práci platí tuto cenu.

Máme „Svobodku“ přímo v Praze, sídlí na na Hagiboru. Mnoho novinářů a zaměstnanců tady žije a pracuje, a taky tady třeba platí daně. To je jen další důvod tyto vzdělané lidi s kontakty v Česku udržet.

Na správné straně dějin? Tak makejte, nepište to jen na billboardy

Havlovská tradice, ochrana lidských prác po světě, celá naše zahraniční politika se tím zaklíná, takto začíná každá strategie. A co je jiného podpora rádia, které vysílá v nedemokratických, autoritářských zemích, kde není garantovaná. mIlá vládo, kde je Vaše politická představivost. To je přece šance jako hrom, zviditelnit Česko a udělat krok, který bude vidět. Pak se tím naše diplomacie může chlubit dlouhé roky. A praktické cesty se dají najít, hledat nějaká partnerství. Nebo to třeba sloučit s Radio Prague. Existuje hodně možných variant, ale proboha, udělejte něco rychle, to je politika.

A mimochodem i legendární kapela R.E.M. dala nový zvuk svému staršímu songu, na podporu a fundraising pro fungování rádia RFE (Radio Free Europe 2025).

