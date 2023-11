David Ondráčka: Fialova vláda měla ambice, ale nyní jede salámovou metodou. Stát potřebuje opravit

Náš stát potřebuje zásadně opravit, na tom je široká shoda politická, byznysová i společenská. Tento opravdu komplexní a složitý úkol však zatím nedokážeme pojmout manažersky, vyčlenit na to dost kapacit a peněz, a důsledně táhnout dopředu. A permanentně vyjednávat celému procesu dostatečnou politickou podporu v momentu každého problému nebo odporu (který nevyhnutelně přijde), aby se to nezaseklo na detailech. Současná Fialova vláda v tom dělá kroky, ale zatím spíš salámovou metodou drobných krůčků, zásadní reforma to úplně není. Je otázka, co ve zbývající čase ještě stihne.

Z makropohledu a odstupu asi všichni víme, jakým směrem jít a co je třeba dělat. Stát nám v posledních 20 letech nabobtnal, rozsahem agend, počtem a neodpovídá modernímu funkčnímu systému pro 21. století. Potřebujeme změny, které zajistí profesionální a funkční model státní správy odpovídající odpovídající výzvám dneška zítřka. Překonat resortismus, perfektně zanalyzovat, co dává smysl řídit centrálně, co naopak decentralizovat a které zbytečné zabřemeňující agendy úplně vyhodit. Proškrtat legislativní houšť, optimalizovat interní procesy a opravdu posunout vnitřní i vnější digitalizaci, aby byl stát uživatelsky přívětivý pro občany, firmy i vnitřně pro úředníky a samotní zaměstnance institucí.

Fialova vláda, velké cíle, teď spíš salámová metoda

Současná Fialova vláda (stejně jako prakticky všechny předchozí) přišla s velkými deklaracemi a ambiciózními cíli. Velmi rychle však přišlo realizační vystřízlivění a narazila na rezistenci úřadů. Mnozí ministři a jejich poradci si uvědomili složitost této reformy, a tak se jede salámovou metodou velmi drobných krůčků. Něco se skutečně dělá, ale zásadní reforma to úplně není. Vláda v tomto duchu psala své Programové prohlášení; zefektivnit služby státu provedením inventury všech agend státu, zrušit zbytečné úřední úkoly, zefektivnit potřebné služby a snížit počty úřednických míst. Pojďme se podívat, kde si stojí v půlce mandátu, co za procesy už proběhlo a co se dá reálně stihnout.

Analýzy vnitra, stát má 390 agend

Vnitro představilo minulý týden souhrnný materiál k revizi agend státní správy. Jde o rozsáhlý materiál obsahuje metodiku k provedení revize agend, tedy jakousi interní metodiku k zeštíhlení státu. Zjednodušeně má jít o návod, jak mají jednotlivá ministerstva přezkoumat veškeré své činnosti, které mají na starosti. A určit, zda je vykonávají efektivně, zda je není možné vylepšit nebo dokonce zrušit a jak na nich ušetřit. A pak připravovat úřední hantýrkou optimalizaci a revizi interních procesů, digitalizaci a automatizaci související s dotačními a zakázkovými řízeními.

Je dobře, že takový materiál vznikl, a začíná se od definování agendy, které by měly jednotlivé úřady vůbec revidovat. Agendy se vůbec identifikují, to znamená určuje se, co všechno reálně daný odbor nebo útvar musí dělat. Pak se řeší, kolik to zabírá času. Analýza vnitra vypočítává, že v rámci státní správy jich je aktuálně evidováno 390 agend. Ovšem také upozorňuje, že to, co je pro jeden úřad agenda, může být pro jiný úřad jen tzv. podpůrnou činností.

Analýza také popisuje rizika, která musí být zvážena a ošetřena. Rizika typu, zda nebude ohroženo naplňování ústavně zaručených práv a svobod, nedojde k porušení mezinárodních závazků ČR plynoucích z mezinárodních smluv nebo neexistuje negativní dopad na výkon jiných agend.

Stát nám bobtnal, začít se musí u agend

Stát nám v posledních 20 letech hodně nabobtnal, rozsahem agend i lidí. Základem by měla být snaha o efektivní a kvalifikovanou správu jednotlivých agend. Každý manažer, který cokoli řídil ví, že pokud chci účinně reformovat, musím nejprve pracovat s agendami a rozsahem činností, a pak můžu třeba rušit pozice.

V tak komplexním systému, jak je stát, je hodně věcí daných rozdílností charakteru daných agend, kdy věcné agendy, které tvoří hlavní činnost daného ministerstva vyplývající z kompetenčního zákona, a obslužných činností, bez jejich existence by věcné agendy nemohly být vykonávány. Zatímco věcné agendy jsou dány zejména zákonem a usneseními vlády a jejich změna je časově delší záležitostí, obslužné činnosti lze změnit relativně rychle a relativně rychle lze dosáhnout jejich optimalizace a tím zefektivnění chodu celého úřadu. Všechna ministerstva a jejich podřízené úřady státní správy by při inventuře svých agend měly postupovat jednotně, při rušení některých agend, úředních úkonů i při zefektivňování svých služeb.

Každoroční lednová systemizace a škrtání úředníků

Premiér Fiala na včerejší tiskové konferenci oznámil, že od ledna 2024 dojde k největšímu snížení počtu úředníků minimálně od roku 2015, počet úředníků bude od roku 2024 celkem 73 232, je to nejnižší číslo od začátku celé systemizace. Celkově se má systemizace týkat 234 služebních úřadů a 14 ministerstev.

Početně budou největší škrty na podřízených úřadech, na Finanční správě, ale úplně nejvíc na Úřadech práce, ty přijdou o celkem o 1554 míst. No, to je dlouhodobě jedna z nejhůře fungujících složek, kapacitně spíš poddimenzovaná. Je velká otázka, jak takový ostrý řez dopadne, a jestli tohle dokáže vyřešit digitalizace správy. Nebo jestli se ty pozice nepřenesou jinam.

Rušení již nefunkčních předpisů a regulace

Další související aspekt reformy státu je rušení houště starých předpisů, které zaplevelují právní řád. To je smysluplné, vnitro to dělá už několik let, najalo si na to externí advokáty, aby jim prozkoumávali, které předpisy už nedávají smysl a dají se bez problémů zrušit. Naposledy oznámilo, že navrhuje zrušit tisíce nefunkčních právních předpisů z let 1918 až 2018, jejichž existence komplikuje občanům i úřadům orientaci v právním řádu.

Problém tady je, že se ruší předpisy ty hodně staré, které už stejně nikdo nepoužívá, takže ani moc nevadí. Zrušit nějaký meziválečný předpis zní sice zábavně, ale nic to neřeší. Podstatnější je provést revizi věcí čerstvějších, určitě od roku 1990 dál. Je z toho obvykle dost populistický předvolební politický slib, kdy se slibuje, jak se zavede systém, že za každou novou regulaci se musí jiná (nebo ještě lépe dvě) zrušit. To v praxi nefunguje a není možné vždy najít reciprocitu. Ale je dobře, že se tento proces rušení nepotřebných předpisů pravidelně děje.