Antimonopolní úřad se zajímá o společnost Seznam.cz. Důvod tají

Antimonopolní úřad prověřuje působení společnosti Seznam.cz na českém trhu, uvedl Radiožurnál. Jaké části trhu se šetření týká, mluvčí úřadu Martin Švanda neuvedl.

Firma je majitelem stejnojmenného internetového vyhledávače či zpravodajských webů, jako jsou například Novinky či Seznam Zprávy. Patří také mezi klíčové hráče v on-line reklamě. Podle Radiožurnálu by úřad mohl prošetřovat případné zneužití dominantního postavení společnosti v některé z těchto oblastí. Vyjádření firmy zjišťujeme, Radiožurnálu nicméně sdělila, že kroky úřadu nebude komentovat.

Fáze prověřování, kterou antimonopolní úřad zahajuje z vlastní iniciativy, je u všech firem vždy neveřejná a může trvat mnoho měsíců. Pokud pracovníci úřadu dospějí k závěru, že je podezření vůči dané společnosti oprávněné, zahájí správní řízení. Jeho závěrem pak je konstatování, že firma pravidla buď neporušila, nebo porušila. Pokud ano, je součástí rozhodnutí také sankce.

Podle novináře Daniela Dočekala, který se dlouhodobě věnuje internetovému trhu a médiím v Česku, je ale dominanci v případě Seznamu.cz možné hledat v mnoha oblastech. „Určitě ji lze hledat a posuzovat u návštěvnosti, vyhledávání či internetové reklamy, stejně tak ve zpravodajství a obsahu a věřím, že i v mapových a lokálních službách,“ řekl Dočekal Radiožurnálu s tím, že společnost má ale silného globálního kokurenta, společnost Google.

„Seznam a Google jsou, s ohledem na český trh, často označovány jako duopol. Společně jde o dvě dominantní společnosti, které ovládají klíčové oblasti internetových služeb v Česku,“ upozornil Dočekal.

Loni ÚOHS prověřoval, zda nenaruší hospodářskou soutěž to, že Seznam.cz koupil vydavatelství Borgis s deníkem Právo a zpravodajským webem Novinky.cz. Dospěl k závěru, že nikoliv.

