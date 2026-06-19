David Ondráčka: Český stát mezi ptydepe a umělou inteligencí
Ve veřejné debatě se úředník stal skoro karikaturou a nadávkou, razítko, paragraf, alibismus, překážka. Ale bez schopných úředníků nefunguje stát, kraje, města, nemocnice, armáda, doprava ani školy. A bez lidí, kteří jsou ochotni pravidla nejen dodržovat, ale také je zlepšovat a inovovat, se každá země začne pomalu propadat do nehybnosti. Mnozí politici mají tendenci svou vlastní neschopnost házet na úředníky. Je to tak snadné, a přitom tak hloupé a krátkozraké. Bez kvalitních úředníků politici nezmění vůbec nic, budou jen prázdně žvanit.
Festival kreativní byrokracie je inspirativní akce, která se koná příští týden, doporučuji minimálně se podívat na její program. Ukazuje lidi, kteří ve veřejné správě zkoušejí nové věci, propojují technologie, design a služby pro občany. Je to vlastně dobrá zpráva o tom, že pro stát ještě pracují lidé, kteří to celé nevzdali.
Proč všechno nefunguje? A pár lidí se to snaží opravit
Hlavní keynote akce nese název „Why Nothing Works?“, to je myslím dobrá otázka. Jak se vlastně stane, že stát dokáže od lidí a firem vybrat daně, ale neumí postavit vysokorychlostní tratě, zařídit kvalitnější školství nebo jak se občan pořád ztrácí v základních veřejných službách? Hledejme a poslouchejme lidi, kteří mají odvahu a schopnosti zkoumat, kde se systém zasekl a jak ho rozhýbat, a není jich v Česku málo.
Úředník 2035 aneb člověk mezi algoritmy
Jedno z nejzajímavějších témat je otázka budoucnosti státní správy v době algoritmů a umělé inteligence. Otázkou je, zda budou úřady schopné využít AI ve prospěch lidí, nebo zda skončí v jakémsi „algoritmickém feudalismu“, kde se ztratí lidský úsudek i odpovědnost. To je mimochodem jedna z největších výzev příštích deseti let. Stát, který AI ignoruje, bude neefektivní. Stát, který jí bezhlavě podřídí vše, bude nebezpečný.
Vítězství Andyho Burnhama v britských volbách do parlamentu bylo mnohem výraznější, než se čekalo. Je to další příklad toto, že voliči ocení, když je politici přestanou gaslightovat a vysvětlovat jim, jak se vlastně mají dobře. Konečně je někdo začal brát vážně. Burnham se k tomu ani nemusel snížit k nenávistnému populismu. Brzy si své recepty nejspíš bude moci vyzkoušet jako premiér.
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Vítězství Andyho Burnhama v britských volbách do parlamentu bylo mnohem výraznější, než se čekalo. Je to další příklad toto, že voliči ocení, když je politici přestanou gaslightovat a vysvětlovat jim, jak se vlastně mají dobře. Konečně je někdo začal brát vážně. Burnham se k tomu ani nemusel snížit k nenávistnému populismu. Brzy si své recepty nejspíš bude moci vyzkoušet jako premiér.
Proto je nutné řešit praktické využití umělé inteligence. Jak ji použít při zadávání veřejných zakázek, jak automatizovat rutinní administrativu, jak využít jazykové modely pro práci s dokumenty nebo komunikaci s občany. Nejde o futuristické sny, ale o konkrétní nástroje a plikace, které mohou ušetřit tisíce hodin práce.
Stát jako služba, ne jako pevnost
V programu této akce se často objevují témata designu služeb, srozumitelné komunikace nebo orientace občanů v systému. To zní možná až banálně, ale právě tady se rozhoduje o důvěře ve stát. Většina lidí posuzuje demokracii a funkční stát podle toho, zda rozumí formuláři, najde správné dveře na úřadě a dostane odpověď na svůj problém, má se kam obrátit, a nedočká se úřednického ptydepe. Moderní veřejná správa není jen o zákonech, ale čím dál tím víc o srozumitelnosti a uživatelské zkušenosti. Tohle potřebujeme měnit, zjednodušovat, vysvětlovat.
Schopný státní úředník, ohrožený druh
V době, kdy je populární státem pohrdat, je vlastně překvapivě nadějná věc, že tady máme stále hodně mladých úředníků, analytiků, expertů se zajímavým vzděláním, ale i starostů, radních a manažerů veřejných institucí, kteří stále věří, že stát a veřejný sektor vůbec lze zlepšovat.
Dobrý a efektivní stát vzniká jen díky těmto schopným lidem, kteří se rozhodnou věnovat část svého talentu veřejné službě. Budoucnost Česka nebude určovat jen to, kolik máme startupů, kolik vyvezeme aut nebo jak rychle nakoupíme zbraně. Stejně důležité bude, zda dokážeme vybudovat moderní, sebevědomou a kompetentní veřejnou správu.
Andrej Babiš nemá názor na klimatickou změnu, neřeší válku na Ukrajině. Jak neustále prohlašuje, jeho hlavním úkolem je zlepšit život v Česku. Tvrdí, že na tom už maká, ale vesměs jde jen o přísliby. Klíčovým tématem země je nedostatečná bytová výstavba. Vláda má souhrn opatření, bydlení mezitím dál zdražuje a zdražovat bude.
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Názory
Andrej Babiš nemá názor na klimatickou změnu, neřeší válku na Ukrajině. Jak neustále prohlašuje, jeho hlavním úkolem je zlepšit život v Česku. Tvrdí, že na tom už maká, ale vesměs jde jen o přísliby. Klíčovým tématem země je nedostatečná bytová výstavba. Vláda má souhrn opatření, bydlení mezitím dál zdražuje a zdražovat bude.