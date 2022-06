Dalibor Martínek: Ať Jurečka přidá na platech. Na inflaci se to nijak neprojeví

Návrh Mariana Jurečky na zvýšení platů některým státním zaměstnancům zdivočel ekonomické komentátory. Ministr po jednání s odbory veřejně navrhl, že by stát měl přidat deset procent na platech třem stům tisícům státních pracovníků. Lidem ze školství, z kultury.

Reakce expertů byly v duchu, že je to populismus, že to poškodí český rozpočet, českou ekonomiku, možná dokonce český rating.

Nesmysl. A to nejsem voličem KDU-ČSL.

Většina ekonomických expertů je proti Jurečkovu návrhu. „Nejtvrdší“ argument zní, že zvyšování platů bude dál zvyšovat inflaci, která je v Česku nyní kolem šestnácti procent. Že budou do ekonomiky směřovat další peníze, které nejsou podpořeny prací.

Nesouhlasím. Za prvé je třeba říct, že inflace v Česku již není tvořena nepřiměřeným růstem příjmů domácností. Ať přidají osvětlovačům nebo saniťákům tisíc nebo dva tisíce měsíčně, s českou inflací to už nic neudělá. Ta prostě poroste, protože Putin deptá Evropu. Teď jde o ropu, o plyn a o naftu. Žádný plán české vlády na přídavky s tím nemá nic společného.

Populismus předvedl jen Babiš

Teď jenom krátký pohled nazpátek. Zbytečné a populistické zvyšování platů skutečně podpořilo před třemi lety, za vlády Andreje Babiše, inflaci. Babiš přidával kde komu, ve jménu boje proti covidu. Byla to jenom záminka. Nejvíc si oblíbil zvyšování důchodů. Cítil, že tím vypustí rybník sociálním demokratům, kteří by také rádi přidávali důchodcům, kterých s volebním právem máme asi dva a půl milionu. Jenže premiérem byl Babiš, takže důchody zvyšoval Babiš. Povedlo se mu to, sociální demokracii vynuloval. Mnozí mu za to ještě teď při příjezdu jeho karavanu do vsi líbají ruce.

Tyhle hloupé závody o voliče skutečně pustily státnímu rozpočtu žilou. Česko to stálo stovky miliard korun, celkový zásek do rozpočtu byl asi osm set miliard, které ještě nikdo nevydělal. Argumentem byl i boj s covidem. Ani tento boj se extra nepovedl.

Ale zpátky k Jurečkovým „úplatkům“ státním zaměstnancům. Reakce konzervativních ekonomů, že další růst platů státních zaměstnanců jenom podporuje růst cen, je pochopitelný. A pravdivý. Čím více peněz v ekonomice, tím větší inflační tlaky, jasná věc. Jsem tím posledním, který by horoval pro růst platů ve veřejné sféře. Zvláště, když se dá čekat průšvih kvůli konfliktu na Ukrajině, další růst cen energií a zpomalení ekonomiky. Nicméně tyto obecné teze populárních ekonomů jsou poněkud laciné.

S Jurečkou, jakkoliv jde o politické proklamace, se dá souhlasit v jednom. Lidé s pomocných oblastí zdravotnictví a kultury byli dva roky trápeni covidem. Nemohli chodit do práce, příjmy klesly. Neříkám, že má všechny platit stát. Jistě je dobrý princip, že se každý má postarat sám o sebe. Ale tady byly objektivní překážky.

A teď tu máme energetickou krizi, na kterou stát zatím nenašel lék. Stát v energetice tápe, nenabízí žádné řešení. Mají tito lidé skončit na úřadech práce? Nebo se pro ně najde jakási podpora?

Jsem tím posledním, který by horoval za státní podporu, za dotace nebo příspěvky. V tomto případě bych však Jurečku nebombardoval. Pokud by podpora byla nějak smysluplně připravena, což u státu bohužel je spíše věc nečekaná, buďme solidární. Což ovšem neznamená, že by měla tato vláda následovat populistický kurz své předchůdkyně.