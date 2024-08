Dalibor Martínek: Učitelů přibývá a nechtějí se bavit s rodiči. To bude zase husté

Učitele stále víc vyčerpává komunikace s rodiči dětí. Pro většinu z nich je to dokonce náročnější než komunikace se studenty. To je sdělení výzkumu vědců Národního institutu Syri. No, to bude zase pěkný školní rok.

Vlastně bychom se na něj měli jako rodiče těšit. Děti mají léto rády, ne tak rodiče. Pro ty jsou to obří finanční výdaje a látání času. Ale dokonce i děti se poslední dny prázdnin, kdy už se pro ně těžko hledá další program, tak nudí, že se jich podle průzkumů dvě třetiny těší do školy. I rodiče se těší.

Nevíme, jestli se i učitelé těší. Jak praví výsledky průzkumu Syri, učitelé nemají rádi, když po nich rodiče vůbec něco chtějí. Naopak rádi úkolují děti. Rodiče prý přicházejí do školy často jako zákazníci, na což pedagogové vždy nejsou připraveni.

„Učitelé vyjadřují obavy ze svého nezdravého životního stylu, který je ovlivněn fyzickými, sociálními a organizačními pracovními požadavky a také pracovním prostředím. Učitelé si například stěžovali na nedostatek času na odpočinek během vyučovacího dne," uvádí průzkum Syri a Masarykovy univerzity.

Nedostatek respektu

Vztah mezi učitelem a rodičem se podle výzkumu údajně v posledních letech zhoršil. Někteří pedagogové vnímají nedostatek respektu ke své učitelské autoritě ze strany rodičů, kteří se snaží nadměrně zasahovat do jejich autonomie ve výuce. Rodiče školu často považují za službu, kterou si kupují, a od učitelů očekávají, že budou dostávat službu v podobě vzdělávání a péče o děti. S takovou tezí nelze než souhlasit.

Při takto vypjatých vztazích mezi rodiči a učiteli je poněkud paradoxní, že učitelů v Česku přibývá. Podle údajů statistického úřadu za posledních pět let přibylo 16,5 procenta učitelů, zatímco žáků přibylo pouhých 6,3 procenta.

Samozřejmě je potřeba dodat, že za tím stojí i nadprůměrné platy v této branži, které si učitelé po mnoha letech tlaku na každého ministra školství vyhandrkovali. Platy učitelů základních i středních škol v průměru překonaly 50 tisíc korun už před dvěma roky. Celkově jde na víc než tři sta tisíc učitelů ze státního rozpočtu víc než tři procenta HDP, tedy víc než na armádu se všemi jejími letadly a tanky.

Už i ministr školství Mikuláš Bek si všimnul, že počet učitelů roste příliš rychle, což je podle něj i důsledkem současného nastavení financování škol. A chce proto školám snížit maximální množství proplácených hodin.

Učitelé by při tvoření vztahů s rodiči dětí neměli zapomínat, že jsou užiteční, většina rodičů jejich kompetence oceňuje a státní rozpočet to zohledňuje. Nicméně, skutečně je ve výsledku platí právě rodiče. Podle toho by se k nim a také k jejich dětem měli chovat.