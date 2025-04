Dalibor Martínek: Dostupné bydlení? Poslanci vymýšlejí koloběžku

V Česku se pletou dojmy s pojmy. Mluvíme o dostupném bydlení. To znamená, že by v Česku mělo být bydlení, ať už nájemní, nebo vlastnické, dostupné. Pro ekonomicky aktivní obyvatele. To se neděje, v Česku je z celé Evropské unie bydlení nejhůře dostupné.

Při průměrném platu a průměrných cenách bytů či domů musí průměrný Čech vydělávat na své průměrné bydlení přes čtrnáct let. To nemá v Evropě obdobu.

Jenže do tohoto klíčového tématu, tedy proč se v Česku nestaví dost bytů, aby bylo bydlení dostupné, se motá další téma. Takzvané dostupné nájemní bydlení. To je takový politický exkrement, snad to není slovo za hranou. Prostě, když stát, myšleno poslanci při své legislativní práci, nedokáží vytvořit stavitelům podmínky, aby ti mohli stavět dost bytů, tak vymyslí „dostupné nájemní bydlení“. A k tomu přiřadí dotace, nejlépe z Evropské unie.

To je zase taková vějička. Znovu je v tom zmatečnost. Jeden myslí nájemní bydlení pro policisty a zdravotní sestry, druhý pro sociálně slabé. Na bydlení pro policajty a hasiče míří například projekt dostupného bydlení České spořitelny. Ta nakupuje kusy nájemních domů, ne samostatné byty, a nechá je provozovatelům budoucích nájemníků, nemocnicím a policejním stanicím, aby určovali, kdo tam bude bydlet.

Dostupné nájemní bydlení pro vybrané profese chystá i město Praha. Už má některé pozemky, o jiných vyjednává. A vytváří první projekty. Mají to být byty pro sedm nebo osm tisíc lidí. Ještě se ovšem nekoplo, dostupné byty budou za iks let.

A do toho je tady debata o dostupném bydlení pro chudé. Tady se poslanci půl roku před volbami vyhecovali, a vymysleli nový zákon o podpoře bydlení. Právě ho přijala Poslanecká sněmovna. Zákon počítá například se zřízením sítě kontaktních míst, která budou poskytovat poradenství směřující k prevenci ztráty bydlení. No výborně, takže chudým lidem zajistí dostupné bydlení kontaktní místo.

Poslanci vymýšlejí další novinky, jako třeba bydlení s ručením obce nebo „dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů“. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek již dříve před poslanci řekl, že v Česku žije víc než 160 tisíc lidí v bytové nouzi. A desetinásobek lidí pak podle něj řeší takové problémy s bydlením, které by mohly vést až k jeho ztrátě.

Je to ze strany vládnoucích politiků takové plácání hradu z písku. Jako když Pat a Mat stavěli autodráhu. Hledání nových řešení, když jediné funkční řešení už bylo dávno objeveno. A to je výstavba nových bytů. Jenže zjednodušit výstavbu stát prostě, z nějakých záhadných důvodů, nedokáže. Tato vláda se o to marně pokoušela čtyři roky. Místo toho vymýšlí koloběžku.