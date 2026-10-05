Adam Scheinherr: Pražská developerská má stavět byty, ne řešit filharmonii
Praha by měla každý rok získat nejméně pět set nových městských bytů a v příštím volebním období jich postavit dva až tři tisíce. Kandidát Prahy sobě na primátora Adam Scheinherr chce kvůli tomu kompletně restrukturalizovat Pražskou developerskou společnost. Filharmonii by jí vzal a vrátil ji k jedinému hlavnímu úkolu – přípravě městského bydlení.
Mít vzorový městský dům, který by se pouze jednou vysoutěžil v architektonické soutěži a potom by se replikoval na další území, je spíš taková perlička, jak by to šlo dělat, říká Adam Scheinherr, kandidát na primátora za hnutí Praha sobě. Stejně jako jeho političtí soupeři vnímá otázku bydlení jako klíčovou v současných volbách do zastupitelstva Prahy. Rozhovor s Adamem Scheinherrem je druhý v sérii debat s lídry nejvýznamnějších stran kandidujících na pražský magistrát. V pátek jsme přinesli rozhovor s Terezou Nislerovou, lídryní Pirátů, zítra budeme pokračovat rozhovorem s Petrem Hlaváčkem, který v Praze vede Starosty.
Chtěli bychom, aby město do svého bytového fondu přinášelo aspoň pět set bytů ročně, říká Scheinherr. To by podle něj mělo pokrýt potřebu města, aby mělo byty pro lidi z takzvaných potřebných profesí, jako jsou hasiči, učitelé či zdravotní sestry. Praha je aktuálně z hlediska příjmů obyvatel a nákladů na bydlení nejdražší metropolí ve střední a východní Evropě.
Řešení nedostupnosti bydlení jsme si vzali jako naše hlavní téma, říká Tereza Nislerová, kandidátka na primátorku za Piráty. Jedním z jejich hlavních receptů je například vznik takzvaných akceleračních zón navázaných na prodloužení linek metra, v nichž by se měla bytová výstavba legislativně zrychlit. Piráti chtějí budovat městský bytový fond, který by Praha pronajímala potřebným. Modré zóny by Piráti zachovali, roční kupon na MHD by podle nich měl zdražit. S ANO by podle Nislerové do koalice na magistrátu nikdy nešli. Rozhovor s Terezou Nislerovou je první ze série předvolebních rozhovorů s pražskými lídry favorizovaných stran, které v příštích dnech Newstream přinese.
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Pražská developerská má stavět byty
Jedním z pilířů, na kterém by měla bytová výstavba stát, je podle lídra Prahy sobě Pražská developerská společnost. „Pražská developerská bohužel doteď nefunguje. Za osm let, co ji má náměstek Petr Hlaváček na starosti, zvládla připravit pouze jedno stavební povolení pro 22 bytů. To je šíleně pomalé tempo.“ Podle Scheinherra se takto nedá pokračovat a společnost se musí kompletně restrukturalizovat.
Společnost se podle něj musí zaměřit pouze na přípravu městských bytů. „Velké úsilí dává do Vltavské filharmonie. To by měl mít na starosti magistrátní odbor investic,“ tvrdí. Praha sobě projekt filharmonie podporuje, ale musí se podle ní transparentně a odborně řídit. „To, že PDS vypsala před létem zakázku na PR filharmonie za 130 milionů korun na čtyři roky, to absolutně přepískla. Nemá to obdoby v žádném jiném projektu ve městě.“
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Dva až tři tisíce bytů za volební období
Město má nyní připravené pozemky pro osm tisíc bytů. Ty největší jsou na Nových Dvorech a v Dolních Počernicích. V příštím volebním období by na nich chtěl Scheinherr postavit dva až tři tisíce bytů.
Podle něj je nejsložitější fáze přípravy pozemků. „Fázi vlastní výstavby myslím dokážeme za město zvládnout. Naopak bych rád využil know-how developerů, aby nás provedli stádiem přípravy, ve kterém jsou efektivnější. Když to dokážeme spojit, jako třeba v případě Nádraží Holešovice, kdy jsme spojili společné pozemky a zájmy, mohou z toho být velice úspěšné projekty.“
Airbnb maximálně na devadesát dní
Krátkodobé pronájmy v soukromých pražských bytech by omezil na šedesát až devadesát dní. Řešení, jak naložit s prázdnými byty, hledá v zahraničí, v Berlíně. Tam založili městskou agenturu, která s byty nakládá. „Po vzoru Berlína jsme ji založili i v Praze. Zatím se z ní nestala funkční platforma. Městská nájemní agentura je prostředníkem mezi majitelem bytu a nájemci. Zodpovídá za nájemce i za placení nájmu.“
Vlaky do Prahy jsou přeplněné
Jako velký problém vnímá Scheinherr dopravu ve městě, zejména dojížďku lidí ze Středočeského kraje do hlavního města. „Potřebujeme kapacitní a rychlou dopravu po železnici, ale kapacita železnice je ve špičkách absolutně vyčerpána. Vlaky do Prahy jsou přeplněné. Potřebujeme pomoc státu s budováním železničního uzlu Praha,“ říká.
Aktuální epizodu podcastové série Realitní Club s Adamem Scheinherrem sledujte v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. Hezký poslech.
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