OBRAZEM: Silnice smrti zmizí z Lotouše. O víkendu převezme dopravu nový obchvat
Poslední vesnice na trase mezi Prahou a Chomutovem si oddechne. Lotouš u Slaného o víkendu obejdou auta po novém obchvatu, který je součástí budované dálnice D7. Zatím pojedou obousměrně po jedné polovině budoucího čtyřpruhu. Pro místní však skončí dlouhé čekání na odvedení tranzitní dopravy z obce, kterou protíná silnice s pověstí „silnice smrti“.
Na jedné straně přípravy na první řidiče, na druhé pokračující stavba. Tak bude v nejbližších dnech vypadat obchvat Lotouše, místní části Slaného. Nový úsek dlouhý 3,7 kilometru převezme o víkendu dopravu ze stávající silnice I/7 a odvede ji mimo zástavbu. Dokončují se také sjezdy z budované dálnice, které umožní napojení okolních vesnic na páteřní silniční síť. Pro řidiče půjde o další změnu trasy v rozestavěném území, ale pro obyvatele Lotouše o zásadní proměnu každodenního života. Proud aut a kamionů mezi Prahou a severozápadem Čech už nebude procházet jejich obcí.
Otevření obchvatu však neznamená dokončení dálnice. Veškerá doprava se přesune do jednoho jízdního pásu, ve kterém se bude jezdit obousměrně. Vedle něj budou stavbaři pokračovat v práci na druhé polovině čtyřpruhu. Přesto jde o jeden z nejvýznamnějších okamžiků postupné přestavby celé trasy. Lotouš je poslední vesnicí, kterou řidiči na cestě mezi Prahou a Chomutovem dosud museli projíždět.
Poslední vesnice se dočkala
Čekání Lotouše vynikne při pohledu na to, jak tranzitní doprava postupně opouštěla další sídla podél dnešní D7. Ze Slaného zmizela v polovině devadesátých let, Louny se dočkaly obchvatu v roce 1999. V listopadu 2009 se otevřela dálnice u Sulce. Lotouši tak zůstal pomyslný Černý Petr a s ním i provoz na důležité spojnici hlavního města s Lounskem, Žateckem, Mosteckem a Chomutovskem.
Stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a polskou hranicí se posouvá do další klíčové fáze. V tunelu Opevnění je vyraženo přibližně 75 procent obou tubusů. Nový úsek má po dokončení výrazně zrychlit spojení Česka s Polskem, ulevit Trutnovsku od tranzitní dopravy a napojit českou síť na polskou rychlostní silnici S3 směrem k Baltu.
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Stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a polskou hranicí se posouvá do další klíčové fáze. V tunelu Opevnění je vyraženo přibližně 75 procent obou tubusů. Nový úsek má po dokončení výrazně zrychlit spojení Česka s Polskem, ulevit Trutnovsku od tranzitní dopravy a napojit českou síť na polskou rychlostní silnici S3 směrem k Baltu.
Ředitelství silnic a dálnic počítalo s otevřením obchvatu už během října. „K otevření obchvatu Lotouše by mohlo dojít ve čtvrtek 22. října, čekáme ještě na stanovisko ministerstva dopravy. Je možné, že se termín o pár dní posune. Každopádně do konce října by to mělo být,“ uvedl dříve pro Deník generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Víkendové převedení dopravy tak naplní plán odvést auta z obce ještě před dokončením celé stavby.
Dálnice roste po polovinách
Obchvat je součástí rozsáhlejší výstavby mezi Knovízem u Slaného a Panenským Týncem na Lounsku. Od konce roku 2024 tu vzniká přibližně 17 kilometrů dálnice ve třech navazujících úsecích. Řidiči už od letošního léta na některých místech využívají nové části vozovky, zatím však zpravidla jen polovinu budoucí dálnice. Do konce roku má dopravu převzít také zbývající část nového jízdního pásu kolem Slaného.
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Postupné otevírání umožňuje využít hotové části dříve, než skončí práce v celém území. Zároveň ale znamená, že s omezeními musejí řidiči počítat i po zprovoznění obchvatu Lotouše. Stavbu provázely mimo jiné komplikace s přeložkami sítí a archeologický průzkum. Původně uváděný termín úplného dokončení úseku Slaný-západ – Kutrovice v roce 2026 se proto posunul na rok 2027.
Čtyři pruhy příští léto
Podle harmonogramu, který Mátl popsal v říjnu, má být na konci června 2027 hotový úsek Kutrovice – Panenský Týnec. Během letních prázdnin se mají řidičům otevřít všechny čtyři pruhy kolem Lotouše a do konce října také poslední rozestavěná část kolem Slaného. „Byl bych rád, aby za rok přibližně v tuhle roční dobu byla středočeská dálnice D7 kompletně v provozu,“ řekl šéf ŘSD.
Pro okolní obce jsou vedle samotného čtyřpruhu důležitá i napojení na novou komunikaci. Dokončované sjezdy mají zachovat přístup k hlavní trase, která slouží nejen cestám do Prahy, ale také dopravě do velkých průmyslových zón severozápadních Čech. Obchvat tak řeší dvě související potřeby: odvést tranzit mimo domy a současně zajistit místním dostupné spojení.
Poslední překážkou budou Postoloprty
Ani příští podzim však nebude celá D7 hotová. Zbývat má 4,8 kilometru u Postoloprt, kde vzniknou nové mosty přes Ohři. S předpokládanými náklady kolem tří miliard korun půjde o stavebně nejnáročnější a zřejmě také nejdražší úsek celé dálnice. ŘSD chce soutěž na zhotovitele vyhlásit na konci letošního nebo na začátku příštího roku a ve druhé polovině roku 2027 zahájit stavbu. Dokončení plánuje na rok 2030.
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