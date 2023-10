Revoluce jménem digitalizace. Opuštěním papírového archivu firmy ušetří

Zákon ukládá firmám povinnost archivovat dokumenty řadu let – některé až tři desítky. Díky možnosti využívat digitální archiv společnosti ušetří čas, místo i peníze.

Digitalizace postupně prostupuje všechna odvětví a ukazuje se, že značnou progresivitu a zefektivnění zavedených firemních postupů přináší také v oblasti archivace nezbytných dokumentů. Přesto velká část firem v České republice stále využívá převážně papírové dokumenty. S tím se pojí řada povinností, jako je zajištění potřebných prostor pro archivaci a také nutná průběžná údržba a kontrola archivovaných materiálů, které s přechodem na digitální archiv odpadají.

Podle Martina Plevky, ředitele divize eCommerce & Public ve společnosti Software602, která se zaměřuje na digitalizaci dokumentů, je pro firmy náročné uhlídat například termíny skartací jednotlivých dokumentů či zajistit jejich validitu i po letech. Vítanou pomocí pak může být digitální archiv, který zaručuje bezpečné a přehledné ukládání dat. „Digitální archiv s aktivní péčí se navíc postará také o to, aby dokumenty splňovaly všechny legislativní nároky a pravidla skartace, které se mohou v budoucnosti měnit na základě úprav zákona,“ popisuje Martin Plevka.

Bezpečně a přehledně i na 45 let

Délka, po kterou je nutné firemní dokumenty archivovat, se na základě jejich jednotlivých typů liší. Nejdéle musí být uchovávány dokumenty personálního oddělení – konkrétně mzdové listy a účetní záznamy, které jsou potřebné pro účely důchodového pojištění a u nichž je nezbytná 45letá archivace. Kvalitní archivační systém by proto měl být v tomto případě prioritou. Pomůže nejen s bezpečným ukládáním dat, ale díky využití metadat se postará také o snadné a rychlé zpětné dohledání dokumentu, které může v případě fyzického archivu zabrat spoustu času.

Nespornou výhodou je rovněž fakt, že digitální data je na rozdíl od vytištěných dokumentů možné jednoduše prohledávat, evidovat a zálohovat. Chránit před ztrátou nebo poškozením například v případě požáru nebo jiných neočekávaných událostí. Nehrozí ani poškození dokumentů časem, informace tak zůstávají čitelné a přehledné. Digitální archivy mají navíc pokročilé zabezpečení a bezpečnostní nastavení, díky nimž lze zajistit, že k nim mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Jsou tak dostatečně chráněny a pověřené osoby mají jasný přehled, kdo a kdy do dokumentů nahlížel.

Úspora času i financí

Přehledný systém a integrace dat výrazně zvyšuje efektivitu pracovních úkonů ve firmách. Současně snižuje počet rutinních úloh, díky čemuž klesá chybovost a zaměstnanci získávají prostor pro další rozvoj. Nezanedbatelná je pak také finanční úspora, která může za rok činit až desítky tisíc korun.

