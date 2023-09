Válek s Jurečkou kolem přesčasů couvají. Vše má zachránit rychlá změna zákona

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce spolu s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a poslancem Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL) předložit ve zrychleném projednávání do Sněmovny novelu zákoníku práce, která zruší nedávno schválené navýšení přesčasové práce lékařů. Poslední změna bude platit od 1. října, podle Válka by se mohla vrátit do původního stavu od ledna. Řekl to v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Zástupci Sekce mladých lékařů České lékařské komory (ČLK) na facebooku v reakci uvedli, že vyjádření ministra vítají, nechtějí se ale nechat uchlácholit sliby. Podporovatele vyzvali, aby ve vypovídání přesčasů na prosinec pokračovali.

"Jednal jsem s panem ministrem Jurečkou v minulém týdnu. My jsme připraveni předložit v 'devadesátce', ve zrychleném řízení (...) zrušení těch 832 hodin a jejich vrácení na 416," řekl ministr. Jako takzvanou "devadesátku" politici označují projednání zákona podle paragrafu 90 jednacího řádu Sněmovny, kdy je zákon přijatý už v prvním čtení.

Kaňkovský, který má být podle Válka spolupředkladatel další změny, byl spolu s dalšími sedmi poslanci tím, kdo předložil pozměňovací návrh, který změnu maximálního objemu dobrovolné přesčasové práce z 416 na 832 hodin do zákoníku vložil. "Nám na tom vadí to, že stav, který na mnoha místech už existuje, a je pro ty lidi nežádoucí, tak bude legalizován," uvedl v pořadu předseda Sekce mladých lékařů ČLK Jan Přáda.

"Před 12 lety jsme se nechali uchlácholit sliby, které dodnes nebyly splněny. Neopakujme chyby minulosti, postavme se za sebe, " uvedli zástupci mladých lékařů v reakci na ministrova slova s odkazem na akci Děkujeme odcházíme, kdy lékaři v roce 2011 žádali zvýšení platů. Ocenili jako vstřícný krok, že ministr chce změnit platové tabulky nastupujících lékařů nebo postihovat vyhrožování lékařům směřující k jejich vzdělávání. Podle sekce se tak děje v souvislosti s jejich odmítáním dobrovolné přesčasy sloužit.

Vypovězení přesčasů

V případě, že by novela začala bez dalších změn platit, chtěli lékaři v prosinci na protest vypovědět dobrovolné přesčasy. Dříve uvedli, že jejich akci podporuje 4000 z asi 20 tisíc nemocničních lékařů. Ujistili, že akutní péče by ani v případě jejich protestu nebyla omezena, odkládala by se zřejmě ta plánovaná.

Zákoník upravuje i povinný nepřetržitý odpočinek mezi směnami. V nemocnicích bude od října podle zákoníku práce možné plánovat pouze 12hodinové směny, potom bude muset mít lékař nejméně 11 hodin nepřetržitého odpočinku. Podle viceprezidenta ČLK Zdeňka Mrozka by změna vedla k tomu, že by lékař v kombinaci s možnými přesčasy neměl jediný celý den v týdnu volno. "Jednáme i o výjimce pro zachování 24hodinových směn, protože to je v kombinaci s těmi 832 hodinami ten hlavní problém," řekl Válek. Premiér Petr Fiala (ODS) v týdnu uvedl, že ČR o výjimce na 24hodinové směny jedná s Evropskou komisí. Zvýšit by se podle Válka měly už od ledna nařízením vlády také platové třídy mladých lékařů.

Další jednání se zástupci Sekce mladých lékařů ČLK má Válek podle dřívějších informací naplánované na pátek 20. října. "Základní požadavek je, aby se zákon vrátil do původního stavu. Druhá věc je začít řešit tu neúnosnou situaci v nemocnicích," řekl v diskusi Mrozek. Podle poslankyně Ivety Štefanové (SPD) novela samotná nepřináší žádnou dramatickou změnu, ukázala ale na dlouhodobě neřešené problémy. "Naše zdravotnictví se nachází v takovém stavu, že nejsme schopni to dodržovat," uvedla. Všichni podle ní vědí, že se zákoník práce obchází a nechává se to tak.