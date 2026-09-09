Hypotéky na 5,51 procenta. A banky se zdražováním nekončí
Na jaře to vypadalo, že hypotéky konečně zamíří dolů. Místo toho zdražují už šestý měsíc v řadě a průměrná sazba vystoupala na 5,51 procenta. A vrchol to být nemusí. Česká spořitelna už oznámila, že od 11. září zvedne sazby u všech fixací.
Průměrná nabídková sazba hypoték se podle Swiss Life Hypoindexu na začátku stoupla meziměsíčně o 0,09 procentního bodu na 5,51 procenta. Zvýšila se pošesté v řadě a dostala se nejvýše od léta 2024.
„Ještě na jaře přitom vývoj vypadal opačně. V březnu Swiss Life Hypoindex klesl na 4,89 procenta a zdálo se, že pozvolné zlevňování hypoték bude pokračovat. Následující měsíce však tento scénář postupně vyvrátily,“ říká hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.
Klíčové teď podle něj bude, zda se hypoteční sazby kolem současné úrovně stabilizují, nebo se posunou ještě výše.
Zářijových 5,51 procenta nemusí být vrchol
A z trhu už přichází důležitý signál. Hodnota Hypoindexu zachycuje nabídkové sazby bank na začátku září. Česká spořitelna ale už oznámila, že od 11. září hypotéky dál zdraží.
Zvýšení se dotkne všech nabízených fixací. U jednoleté fixace sazba vzroste o 0,10 procentního bodu, u všech ostatních o 0,30 bodu.
„Za růstem hypotečních sazeb stojí především geopolitická situace a s ní spojený růst ceny peněz na finančních trzích,“ uvádí Česká spořitelna v tiskové zprávě. Její nové sazby tak naznačují, že zářijových 5,51 procenta nemusí představovat konec současného zdražování.
Mírný růst sazeb u hypoték, které nyní na trhu dosahují v průměru 4,9 procenta, nijak nesrazil zájem o půjčky na bydlení, tvrdí David Eim, místopředseda představenstva zprostředkovatelské společnosti Gepard Finance. Trh se podle něj naopak zklidnil, když předtím rostl až nezdravě rychle.
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Mírný růst sazeb u hypoték, které nyní na trhu dosahují v průměru 4,9 procenta, nijak nesrazil zájem o půjčky na bydlení, tvrdí David Eim, místopředseda představenstva zprostředkovatelské společnosti Gepard Finance. Trh se podle něj naopak zklidnil, když předtím rostl až nezdravě rychle.
Šest měsíců růstu už je vidět na splátce
Pro domácnosti přitom nejde jen o pár desetin procentního bodu v tabulce. U modelové hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let vychází při průměrné zářijové sazbě 5,51 procenta měsíční splátka na přibližně 21 520 korun. Proti březnu je to o 1280 korun měsíčně více. Za rok tedy rozdíl představuje více než 15 tisíc korun.
Přitom ještě na jaře se řešilo hlavně to, jak rychle se hypotéky dostanou výrazněji pod pětiprocentní hranici. Dnes je otázka spíš opačná: zda už růst sazeb vůbec dosáhl vrcholu.
Podzim může přinést akce. Ne nutně levnější hypotéky
Určitou šanci na lepší nabídky může přinést podzim. Banky po prázdninách tradičně zesilují boj o klienty a na trhu se objevují akční sazby.
Tentokrát ale podle Swiss Life Select nemusí jít o plošné zlevňování. V létě totiž banky postupovaly různě. Některé během srpna zvýšily sazby u vybraných fixací o 0,2 až 0,4 procentního bodu, jiné je nechaly beze změny.
„Situace je jiná než v období klesajících tržních sazeb, kdy banky mohly levnější zdroje relativně snadno promítat do cen hypoték a zároveň si zachovat dostatečnou marži,“ upozorňuje Sýkora.
Podzimní souboj o klienta tak může vypadat spíš jako série cílených slev. Jedna banka může zvýhodnit určitou délku fixace, jiná refinancování nebo bonitnější klienty.
„Pokud se banky pustí do tradičního konkurenčního boje, mohou se objevit velmi zajímavé individuální podmínky. Na plošný návrat sazeb pod pět procent bych ale nespoléhal,“ říká Sýkora.
Pro zájemce o hypotéku tak může být ještě důležitější než dřív nabídky porovnávat a vyjednávat. Průměrná sazba může zůstat vysoko, zatímco konkrétní klient se může dostat na lepší podmínky.
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Lidé zkoušejí všechny možnosti, jak zaplatit kupovanou nemovitost či plánovanou renovaci. Včetně toho, že hypotéku doplní drahým spotřebním úvěrem. Anebo dražším úvěrem od stavební spořitelny.
Dražší peníze mohou vydržet déle
Problém je v tom, že bankám zdražují samotné peníze, z nichž dlouhodobé hypotéky financují. Do vývoje se podle Swiss Life Select promítá geopolitická nejistota, riziko vyšších cen energií i obavy z návratu inflace.
„Vyšší úrokové sazby s námi mohou zůstat podstatně déle, než jsme ještě před několika měsíci doufali,“ říká vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek. V příštím půlroce proto očekává spíš stagnaci nebo další mírný růst hypotečních sazeb.
„Banky mohou část vyšších nákladů nějakou dobu absorbovat ve svých maržích, nejsou ale charita a tento prostor není nekonečný. Pokud úrokové swapy zůstanou vysoko, budou vyšší náklady postupně promítat do sazeb pro klienty. Ostatně už se to děje,“ upozorňuje Kadeřábek.
Kdo čekal na levnější hypotéku, ten se nedočkal. Hypotéky jsou nyní nejdražší za dva roky. Průměrná nabídková sazba v srpnu vzrostla už popáté v řadě a dostala se na 5,42 procenta, nejvýše za dva roky. U modelového úvěru na 3,5 milionu korun to proti březnu znamená zhruba o 1100 korun vyšší měsíční splátku.
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Kdo čekal na levnější hypotéku, ten se nedočkal. Hypotéky jsou nyní nejdražší za dva roky. Průměrná nabídková sazba v srpnu vzrostla už popáté v řadě a dostala se na 5,42 procenta, nejvýše za dva roky. U modelového úvěru na 3,5 milionu korun to proti březnu znamená zhruba o 1100 korun vyšší měsíční splátku.
„Tržní sazby předvolební programy nečtou“
Swiss Life Select do výhledu hypoték promítá také vývoj veřejných financí. Podle Kadeřábka může vysoký deficit vytvářet další tlak na tržní úrokové sazby a současně představovat proinflační riziko.
Používá přitom poměrně ostré přirovnání. Vláda podle něj před volbami slibovala levnější hypotéky a současně plánuje druhý nejvyšší schodek v historii České republiky. „To je trochu jako slibovat hubnutí a současně si objednat druhou večeři,“ komentuje Kadeřábek.
Podle něj není úkolem České národní banky zajišťovat politikům levnější hypotéky, ale hlídat inflaci.
A svou úvahu uzavírá ještě přímočařeji: „Politici mohou levnější hypotéky před volbami slibovat na billboardech a mohou kvůli nim kritizovat i ČNB. Tržní úrokové sazby ale předvolební programy nečtou,“ uzavírá.
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