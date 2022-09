Dalibor Martínek: Češi dali vládě vysvědčení. Bude příštím premiérem Babiš, nebo Havlíček?

V Praze sice zvítězila ODS v uskupení SPOLU, ale pohled na výsledky v celé zemi ukazují jiný obrázek. Ostatně, výsledek se celkem jasně zobrazil ve tvářích Andreje Babiše a Karla Havlíčka, když po prvních výsledcích nastoupili před novináře.

ANO je celkovým vítězem. V menších obcích je to o konkrétním člověku či o lokálním uskupení. Praha nebo Brno zase mají specifické podmínky, Praha například svého Hlubučka a dozimetr. Středně velká města napříč zemí nejlépe ukazují náladu v zemi.

V České Lípě získalo ANO přes čtyřicet procent a suverénně zvítězilo. SPD deset. SPOLU osm procent. V Jihlavě získalo ANO 28 a půl procenta, vítězství. SPD deset procent. V Mladé Boleslavi, městě aut, má ANO přes třicet procent, opět vítěz. SPD přes devět. Kutná Hora, ANO téměř dvaadvacet procent hlasů a první místo, ODS s TOP 09 necelých sedmnáct. Chomutov: ANO téměř třicet procent, SPD přes třináct. ODS pod pět procent, komunisté přes šest. A tak dále, napříč celou zemí.

Pro pořádek, pohled na katolický či proletářský východ. Takže například Vsetín, ANO dvacet procent, vítěz. SPD jedenáct. ODS pod deset a zde tradiční lidovci necelých sedmnáct. A naposledy, třeba Havířov. ANO 32 a půl, vítěz. SPD téměř třináct. Podobně jako „vládní“ sdružení stran ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL.

Při pohledu na každé další město je výsledek podobný. Dokonce i v Teplicích, dlouhodobé baště legendárního Jaroslava Kubery (ODS), který tam vládl téměř pětadvacet let, zvítězilo hnutí ANO. S téměř třiceti procenty hlasů, SPD přes čtrnáct procent.

Účet za neschopnost vlády

Není třeba dlouze bádat, co se stalo, čeho je to výsledek. Samozřejmě v první řadě neschopnosti vlády vypořádat se s brutálním zdražováním cen energií. Je to výsledek nespokojenosti národa se způsobem vládnutí premiéra Petra Fialy. Lidé mají pocit, a teď je to vidět na konkrétních číslech, že se vláda odtrhla od lidu. Nenecháme nikoho padnout, jak říká premiér, je jen prázdná floskule. Lidé již padají. A hledají, kdo je zachrání.

Po necelém roce vládnutí pětikoalice začínají své naděje spojovat s Andrejem Babišem a Tomiem Okamurou. S populisty. To není lichotivé vysvědčení pro vládu. Po pravdě, vypadá to jako pětka. Propadnutí.

Takže co bude dál? Vláda má v poslanecké sněmovně svoji sto osmičku, o kterou se čím dál raději bude opírat. Protože o výsledky vládnutí se očividně opřít nemůže. Otázkou je, jak dlouho jí tato podpora vydrží. A kdy se mezi nesourodými účastníky vlády začnou zvětšovat třenice, hledání viníka. Očekával bych, že po polovině mandátu, kdy strany začnou přemýšlet nad příští předvolební kampaní, začnou neshody nabírat na razanci. Takový rok 2024 vypadá jako optimální pro předčasný konec této vlády.

Ať už vláda skončí předčasně nebo ne, tyto komunální volby jasně ukázaly, co se stane potom. Je to velké přemýšlení pro Andreje Babiše. Jestli se rozhoupat k prezidentské kandidatuře, nebo si počkat na post premiéra. Babiš má nepříjemnou komplikaci, a tou je soud kvůli zneužití dotací na výstavbu Čapího hnízda. Možná čeká, jak to dopadne.

V každém případě současné volby ukázaly, že příštím premiérem bude jeden z dua Babiš-Havlíček.

