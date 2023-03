Burzovní analytik: Atraktivně se teď jeví akcie menších firem. Hlavně těch z Německa

„Přednost před silně naceněnými cyklickými tituly by měly dostat malé a střední podniky, které jsou nyní konzervativněji naceněné,“ píše ve svém komentáři akciový analytik společnosti BHS Timur Barotov.

Zpětně je relativně snadné si odůvodnit rally na hlavních evropských akciových indexech od konce roku 2022. Hlavními činiteli byly pozitivní makroekonomické zprávy a silné poklesy valuací z předchozího roku. Ačkoli není vyloučené, že se makroekonomická situace bude nadále zlepšovat, poměr rizika ku ziskům podle našeho modelu je v současnosti relativně neatraktivní.

Pomyslný bezpečnostní polštář, který existoval v podobě nižších valuací a pesimistického sentimentu je nyní značně malý. Spoustu investorů se nechalo unést silným růstem a přidalo se do akciové rally i přes seriózní růst inflace a úrokových sazeb. V průměru se tak valuace evropských akcií pohybují na horní hranici historického rozpětí P/E poměru. Ačkoli samo o sobě toto nepředstavuje důvod pro pokles cen akcií v následujících měsících, další růst cen by byl ospravedlněn pouze lepšími zisky a celkově ekonomickou situací. Jakékoli zklamání v těchto oblastech tudíž snadněji povede k odprodeji.

Lídrem v letošní rally na akciových trzích byly cyklické sektory a překonaly tak výkonnostně své defenzivní protějšky o zhruba 20 procent. Historicky takováto dynamika předznamenávala začátek nového hospodářského cyklu, který pokračoval v dalším růstu cen cyklických akcií.

Zisky firem budou klesat

Ovšem méně povzbudivý je fakt, že ekonomika eurozóny v současnosti čelí rizikům plynoucích z boje proti vysoké inflaci. Zisky společností v období zpomalující ekonomické aktivity mají tendenci výrazně klesat. Zatím jsme tento efekt u cyklických akcií neviděli. Inflace v eurozóně je v brzké fázi dezinflace a lze předpokládat, že v dalších měsících dojde ke stlačení marží společností.

Mnoho technických indikátorů, které v minulosti správně předvídaly recese, jsou nyní v recesním teritoriu. K nejpopulárnějším patří křivka rozdílu výnosů mezi 10letým a 3měsíčním vládním dluhopisem Spojených států. V současnosti je tato křivka výrazně pod nulou, což obvykle značí recesi a období jejího růstu obvykle bývá pro aktiva obdobím nejbolestivějším. Prozatím ale jenom stagnuje zhruba na stejné úrovni. Evropská a americká ekonomika jsou vysoce integrované a jakýkoli šok americké ekonomiky výrazně ovlivní i tu evropskou.

Menší podniky v Německu stojí za pozornost

Přednost před silně naceněnými cyklickými tituly by tak měly dostat malé a střední podniky, které jsou nyní konzervativněji naceněné. Pokud dojde k oživení evropské ekonomiky, tyto tituly nezůstanou nečinně čekat. Této třídě aktiv by také mohlo pomoci posilující euro a klesající inflace, což je nyní předpokládaný trend od budoucna. Oba faktory měly historicky pozitivní vliv na ceny těchto akcií, což vedlo k vyšší výkonnosti oproti větším společnostem. Atraktivně jsou naceněné například menší podniky v Německu.