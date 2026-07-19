Boj o Prahu připomíná závod chromých koní. Jen Turek jede
Lítý boj o vládu nad Prahou, s rozpočtem 130 miliard korun? Nic, ticho, letní parno. Favorizované strany se místo ostré kampaně brodí v blátě vlastních kauz. Jen Filip Turek si svým motoristickým uměním urval pozornost.
Tomáš Portlík sice visí na každé lampě a jeho obličej objíždí Prahu na tyrkysové tramvaji, jenže pražská ODS upoutala pozornost jiným jménem. Filip Dvořák byl na přelomu tisíciletí osm let pražským radním, jeden rok starostou Prahy 1, na tento post nyní opět kandidoval. Jenže se jaksi ukázalo, když kupoval synovi apartmán ve Špindlu za čtyřicet milionů, že drží majetek za 230 milionů korun.
Dvořákovo vysvětlení bylo obligátní, zdědil je po tatínkovi, porodníkovi. A dodal, že jelikož vůči němu není vedeno žádné trestní řízení, je jeho zbohatnutí v pořádku. To mělo být vysvětlení tohoto dlouholetého pražského lídra. Kauza se táhla celý týden, pražské vedení chtělo jeho konec, buňka z Prahy 1 byla proti. Nakonec muselo Dvořáka vyhodit z kandidátky celostátní vedení. Stará pražská ODS jaksi nepostřehla, že už funguje „nová“ ODS.
Křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova, na níž se prezident Motoristů Filip Turek předvedl trapnou dopravní nehodou, je nepříjemná a složitá. Při průjezdu je třeba dávat velký pozor. Turek si ho nedal, a převrátil sanitku.
Dalibor Martínek: Budeme teď všichni jako Motorista Turek srážet sanitky?
Názory
Křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova, na níž se prezident Motoristů Filip Turek předvedl trapnou dopravní nehodou, je nepříjemná a složitá. Při průjezdu je třeba dávat velký pozor. Turek si ho nedal, a převrátil sanitku.
Babiš svého „Dvořáka“, Ondřeje Prokopa, vyhodil před třemi týdny. Až nyní za něj našel nového kandidáta na primátora, jakéhosi Jana Hušbauera. ANO si na známé tváře nehraje, potřebuje loajalitu. Každý přece ví, že ANO je Babiš, takže primátorem může být třeba Mickey Mouse. V Praze se nevede předvolební kampaň, pere se špinavé prádlo.
Umění marketingu
Další uchazeče o primátorské křeslo není třeba jmenovat, máme tady Piráty, které povede, ehm, no prostě nějaká nová tvář, a máme tu druhé piráty, Prahu sobě s Čižinským a Scheinherrem. Proti fanouškům cyklopruhů zastoupí Motoristy majitelka Luční boudy Sovová. Kampaň jí ostře otevřel Filip Turek, když v centru města předvedl voličům, jak vypadá správná, dynamická jízda Prahou.
Nehoda poslance Filipa Turka poškodí Motoristy a může vrhat negativní světlo také na celou vládu, vládní koalici ale podle politologů nerozbije. Předseda Motoristů Petr Macinka za svou nejvýraznější stranickou postavou pevně stojí, zatímco premiér Andrej Babiš by se podle experta Turka rád zbavil. Jeho stranu však potřebuje k udržení většiny.
Turek poškodí Motoristy, vládu ale nepoloží, míní politologové
Politika
Nehoda poslance Filipa Turka poškodí Motoristy a může vrhat negativní světlo také na celou vládu, vládní koalici ale podle politologů nerozbije. Předseda Motoristů Petr Macinka za svou nejvýraznější stranickou postavou pevně stojí, zatímco premiér Andrej Babiš by se podle experta Turka rád zbavil. Jeho stranu však potřebuje k udržení většiny.
Turek, když zjistil, že nikoho nezabil, začal přemýšlet, jak z průšvihu vytěžit politický kapitál. Na rozdíl od spící konkurence chápe, že i negativní marketing funguje. Začal mluvit o špatném dopravním značení a obecně nepřehledné dopravní situaci ve městě. Turek se neztratí.
Chudák Tomio Okamura. Zrovna když dělá dobrou práci pro stát, musí se krčit v Turkově stínu. Jeho klíčová cesta do Číny, kde bude ve šlépějích Miloše Zemana otevírat dveře, zůstává mimo pozornost. Jedním z cílů je nová letecká linka z Číny do Česka. Čínští turisté s covidem a Petrem Fialou z Česka vymizeli. Tomio to tak nenechá.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…