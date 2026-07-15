Turek poškodí Motoristy, vládu ale nepoloží, míní politologové
Nehoda poslance Filipa Turka poškodí Motoristy a může vrhat negativní světlo také na celou vládu, vládní koalici ale podle politologů nerozbije. Předseda Motoristů Petr Macinka za svou nejvýraznější stranickou postavou pevně stojí, zatímco premiér Andrej Babiš by se podle experta Turka rád zbavil. Jeho stranu však potřebuje k udržení většiny.
Pondělní nehoda poslance Filipa Turka bude mít na Motoristy negativní dopad, stabilitu vládní koalice tvořené ANO, SPD a Motoristy ale podle politologů neohrozí.
Politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy očekává, že zveřejněné okolnosti nehody Turkovi ani jeho straně sympatie veřejnosti nepřinesou. Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity zase podporu vedení Motoristů vysvětluje tím, že Turek zůstává jejich nejvýraznější osobností.
Turkův automobil se v pondělí v centru Prahy střetl s nemocničním vozem. Jeho řidič je po nehodě v pracovní neschopnosti. Zveřejněné záběry ukazují, že poslanec krátce před srážkou předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou používal zvukové výstražné znamení.
Po zveřejnění videa začala opozice požadovat, aby Turek složil poslanecký mandát.
Bezohledně, nezodpovědně, sobecky. Jak na silnici, tak v politice. Tohle je na okamžité složení mandátu. pic.twitter.com/ssBjbIGGTb— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 14, 2026
Turek pozastavil výkon funkce zmocněnce
Premiér Andrej Babiš v úterý uvedl, že pokud jsou zveřejněné záběry pravdivé, měl by Turek rezignovat na funkci vládního zmocněnce pro Green Deal.
Poslanec následně oznámil, že tuto pozici nebude vykonávat až do rozhodnutí policie o viníkovi nehody. Pokud ho policie označí za viníka, z funkce zmocněnce odstoupí.
Poslanec Motoristů Filip Turek se v případě žádosti o vydání kvůli pondělní dopravní nehodě nechce skrývat za poslaneckou imunitu. Do ukončení policejního vyšetřování zároveň pozastavil výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud ho policie označí za viníka, z funkce odstoupí.
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Politika
Poslanec Motoristů Filip Turek se v případě žádosti o vydání kvůli pondělní dopravní nehodě nechce skrývat za poslaneckou imunitu. Do ukončení policejního vyšetřování zároveň pozastavil výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud ho policie označí za viníka, z funkce odstoupí.
Macinka mluví o štvanici
Předseda Motoristů Petr Macinka označil kauzu na kanálu Xaver Live za štvanici. Podle jeho popisu vjel Turkovi do cesty velmi rychle jedoucí řidič nemocničního vozu.
Turek podle něj vyvodil odpovědnost jako dospělý člověk, který nechce vystavit vládu „totálnímu hnojometu“.
„Určitě za ním stojím, podporuji ho, nikdy ho nepotopím, nevzdám se ho a budu za něj bojovat,“ prohlásil Macinka.
Za nezbytné považuje počkat na závěry policejního vyšetřování. „Já si nebudu hrát na dopravního experta ani lidového soudce,“ dodal. Po vyjádření policie to podle něj bude „padni, komu padni“.
Křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova, na níž se prezident Motoristů Filip Turek předvedl trapnou dopravní nehodou, je nepříjemná a složitá. Při průjezdu je třeba dávat velký pozor. Turek si ho nedal, a převrátil sanitku.
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Názory
Křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova, na níž se prezident Motoristů Filip Turek předvedl trapnou dopravní nehodou, je nepříjemná a složitá. Při průjezdu je třeba dávat velký pozor. Turek si ho nedal, a převrátil sanitku.
Babiš Motoristy potřebuje
Podle Mlejnka bude mít kauza na Motoristy jednoznačně negativní dopad. „Turkova divoká jízda těžko získá v očích veřejnosti sympatie. Petr Macinka se snaží zachránit významnou postavu své strany,“ uvedl.
Premiér má podle něj Motoristů dlouhodobě plné zuby a samotného Turka by se rád zbavil. Bez jeho strany se ale neobejde. „Jeho osobně se určitě rád zbaví. Ale Motoristů se zbavit nemůže, poněvadž je potřebuje k vládní většině,“ uvedl Mlejnek. Koalice podle něj vydrží, protože pro všechny tři vládní strany je nejvýhodnější udržet ji pohromadě po celé volební období.
Nehoda se může stát každému. Předjíždět kolonu odbočovacím pruhem, vjet do cesty houkajícímu nemocničnímu vozu převážejícímu krevní destičky, srazit jej jako kuželku, a následně vtipkovat na internetu už ale není obyčejná smůla. Filip Turek způsobil největší malér, jaký dosavadní Babišova koalice zažila. A premiér dobře ví, že mu Motoristé tímto stylem vládnutí žádné body nepřinášejí.
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Nehoda se může stát každému. Předjíždět kolonu odbočovacím pruhem, vjet do cesty houkajícímu nemocničnímu vozu převážejícímu krevní destičky, srazit jej jako kuželku, a následně vtipkovat na internetu už ale není obyčejná smůla. Filip Turek způsobil největší malér, jaký dosavadní Babišova koalice zažila. A premiér dobře ví, že mu Motoristé tímto stylem vládnutí žádné body nepřinášejí.
Kontroverze dopadá i na vládu
Školník považuje vládní koalici při prosazování programu za jednotnou. Ve Sněmovně se jí podle něj daří schvalovat opatření, která potřebuje.
V případě Turkova jednání je nutné počkat na výsledky policejního vyšetřování. Kauza je ale podle něj také otázkou politické kultury. „Političtí představitelé by se měli snažit jít občanům příkladem a podle toho také jednat,“ uvedl.
Macinkova podpora podle Školníka souvisí především s významem Turka pro Motoristy. Jeho výraznost a kontroverznost ale mohou poškodit také obraz celé vlády, za kterou nese odpovědnost premiér. To podle experta vysvětluje i Babišovu kritickou reakci.