Dalibor Martínek: Babiš hasí požár v Praze. Na primátora nabídl pana Nikoho
Hnutí ANO kličkuje před podzimními komunálními volbami v Praze. Dlouze hledalo do čela kandidátky náhradníka za Ondřeje Prokopa, který nepřiznal vlastnictví několika bytů. Poté, co ho za to někdo prásknul a stala se z toho mediální aféra, konečně našla náhradníka. Bude jím místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer.
Babiš má v Praze notorický problém. Chtěl by hlavní město dobýt, ale Pražané mu nevěří. Na rozdíl od zbytku země ho neberou jako milého miliardáře, který bude zemi řídit jako firmu a dá ji do kupy. Pražané si o Babišovi myslí, že je to protřelý obchodník, který neuznává žádná pravidla.Pod záminkou zlepšování života občanů a rozhazováním peněz, které od nich stát vybral, sleduje vlastní mocenské ambice.
Lidé z regionů vnímají Babiše jako silného lídra. Jeho mediálně propíraná estébácká minulost je nezajímá. Kdo za komunistů nekradl, okrádal rodinu. Zatuchlý postkomunistický český stát.
Pražané zažehli před pětatřiceti lety sametovou revoluci. Jedni to vykládají ekonomickými důvody, že už lidi nebavily fronty na banány. Jiní v převratu viděli touhu lidí po svobodě. Idealismus mladých, podpořený frustrací jejich rodičů z ekonomického úpadku země, byl spouštěčem změny režimu.
Kdo je Hušbauer?
Babiš touto změnou režimu zdatně proplul. Stal se miliardářem. A nyní našel nového lídra pro podzimní komunální volby v hlavním městě. Prokop, typicky pro ANO oportunista, možná bral úplatky – to se nikdy nedozvíme – a musel z marketingových důvodů skončit. Kdyby se jeho nákupy bytů veřejně neprovalily, patrně by to v centrále ANO nikomu nevadilo. Jelikož se tak stalo, musela strana nasadit tvář řádného hospodáře a najít jiné jméno.
V Praze získalo hnutí ANO v minulých komunálních volbách dvacet procent hlasů. To je nebývalý výsledek. Babiš by takové číslo chtěl i letos zopakovat, možná ještě navýšit, a chtěl by ovládnout pražskou radnici. Nahrává mu, že i Pražané evidentně touží po silném lídrovi, který dá věci do pořádku.
ANO si kauzou Prokop zavařilo. Koho nabídnout kritickým lidem z hlavního města, kteří nehltají každé slovo aktuálního premiéra bez náležité míry kritiky? Babiš to nyní vyřešil. Nabízí neznámého Jana Hušbauera. Jak média zmínila, jde o bratra fotbalisty Josefa Hušbauera. To je patrně jediné, co nového lídra ANO v Praze charakterizuje. Bude to pro Pražany dobrá nabídka? Spíše se zdá, že Babiš pouze hasí požár, s nějakým dobrým volebním výsledkem v komunálních volbách patrně nepočítá ani on sám.