Dalibor Martínek: Budeme teď všichni jako Motorista Turek srážet sanitky?
Křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova, na níž se prezident Motoristů Filip Turek předvedl trapnou dopravní nehodou, je nepříjemná a složitá. Při průjezdu je třeba dávat velký pozor. Turek si ho nedal, a převrátil sanitku.
Není nic výmluvnějšího o politické straně Motoristé než aktuální dopravní nehoda Filipa Turka v centru Prahy. Každý pražský řidič ví, že jde o složitou a velmi frekventovanou křižovatku, na níž je třeba dávat pozor na všechny strany.
Turek si nedává pozor na žádnou stranu. On totiž řídí velké auto, takže ve svých představách má vždy přednost. Turek při dopravní nehodě převrátil na střechu auto převážející krev. Řidič tohoto auta byl zraněn, nedomýšlejme, co by se stalo s lidmi, kteří na tuto krev čekali.
Martin Abel, právník, analytik a absolvent Oxfordské univerzity skončil na jaře ve Výzkumném ústavu pro krajinu poté, co veřejně označil výroky vládního zmocněnce Filipa Turka za nesmysly. Nyní se stal šéfem správní rady prvního enviromentálního fondu v zemi, jehož vznik inicioval developer Luděk Sekyra. „Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování,“ říká Abel.
Turek je mstivý, vyhazov jsem čekal, říká šéf nového fondu Luďka Sekyry
Filantropie
Martin Abel, právník, analytik a absolvent Oxfordské univerzity skončil na jaře ve Výzkumném ústavu pro krajinu poté, co veřejně označil výroky vládního zmocněnce Filipa Turka za nesmysly. Nyní se stal šéfem správní rady prvního enviromentálního fondu v zemi, jehož vznik inicioval developer Luděk Sekyra. „Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování,“ říká Abel.
Větší auto, větší ego. Filip Turek se zase předvedl
Měl jsem větší auto, takže se logicky po střetu to menší převrátilo na střechu, to je zhruba Turkovo vysvětlení nehody. Jelikož je poslanec, a požívá imunitu za různé takovéto výstřelky, třeba že sejme auto zdravotní služby, policie ho nechala ve svém velkém mercedesu odjet.
Policie prý bude případ šetřit, kdo komu nedal přednost. Turek si na křižovatce, kde každý rozumný motorista zpozorní, nedal pozor vůbec. Srazil jednu fabii, lehce se usmál, nasedl do svého SUV a odjel.
Jak dopadne vyšetřování této nehody policií? Tušíme, že pro Turka dobře. Také v tomto případě bude kryt poslaneckou imunitou. Nikdy se jí tento opravdový gentleman kvůli nějakému sanitářovi, kterého na křižovatce sejmul, nevzdá. Místo toho bude dál ve Sněmovně říkat hanebnosti a bude si pomýšlet na místo ministra. Třeba toho prezidenta nějak přechytračíme.
Nehody se dějí. Rozhoduje reakce
Dopravní nehoda se může stát každému. Řádně se vyřeší, někdy postačí omluva, jindy třeba finanční vyrovnání. Každý by měl přijmou svůj díl za své činy. Turek, prezident Motoristů? Měl jsem větší auto, prostě jsem to druhé převrátil. Potřebuje ještě někdo další důkaz o faktu, že tento exemplář nepatří mezi slušnou společnost? Jedinec, který stále zamýšlí stát se ministrem. Jestli se jím rukou Babiše stane, možná nás pak přejede všechny.