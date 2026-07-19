OBRAZEM: Poutní místo na Šumavě, které zničila armáda, se obnovuje. Přibude skleněná socha Panny Marie Lurdské
Na Šumavě se obnovuje místo s mimořádně silným příběhem. U Hauswaldské kaple u Srní, které se přezdívá šumavské Lurdy, vzniká nová dřevěná stříška nad ruinami staré stavby a přibude i skleněná socha Panny Marie Lurdské. Připomene poutní areál, který v roce 1958 odstřelila tehdejší armáda.
Na Šumavě se znovu upravuje místo, které má v sobě ticho lesa, příběh zázraků i jizvu po minulém režimu. U Hauswaldské kaple nedaleko Srní na Klatovsku vzniká nová dřevěná stříška nad ruinami staré stavby, do níž byl kdysi sveden pramen považovaný za léčivý.
Místu se přezdívá šumavské Lurdy. A právě Panna Marie Lurdská, patronka tohoto poutního areálu, se sem má symbolicky vrátit. Interiér doplní 160 centimetrů vysoká skleněná socha od výtvarnice Vladěny Tesařové. Požehnána má být 15. srpna při tradiční pouti.
Na obnovu zaniklé kaple nedošlo
Úpravy připomínají 20 let od obnovy areálu Hauswaldské kaple. Tu v 50. letech minulého století odstřelila tehdejší armáda v pohraničním pásmu. Spolek Karel Klostermann – spisovatel Šumavy, který nynější úpravy inicioval, původně zvažoval i obnovu zaniklé kaple. Nakonec od toho ustoupil.
„Nechtěli jsme narušit atmosféru místa. Říkali jsme si, že ta malá stavba by byla vhodnější, ale nechtěli jsme do té ruiny zasahovat, protože má svoje kouzlo. A tak jsme si říkali, že postavíme něco, co ty ruiny obejme, bude je chránit, ale zároveň nenarušíme historii a ducha toho místa,“ řekl Ondřej Uher ze spolku.
Nová modřínová konstrukce se šindelovou střechou a otevřenými bočními stěnami překryje zbytky zdí menší stavby z roku 1902. Ta původně nesloužila jako kaplička, ale chránila pramen. Dřevo pochází z okolních lesů a konstrukci vyrábějí tesaři správy parku.
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Významné poutní místo
Skleněná Panna Marie Lurdská bude stát na podstavci z místního kamene. Nahradí původní dřevěnou sochu, která bývala v kapli z roku 1902. Po jejím zboření ji lidé zachránili a dodnes je v kostele v Srní. Vladěna Tesařová už na Šumavě vytvořila řadu skleněných soch a plastik s náboženskou tematikou. U Hauswaldské kaple je také autorkou modrého skleněného bloku s otiskem spojených dlaní, kam dopadá voda vedená dřevěnými koryty.
Hauswaldská kaple byla v 19. století významným poutním místem. Proslavily ji pověsti o zázracích a údajném léčivém prameni. Připomněl ji také spisovatel Karel Klostermann v povídce Červené srdce.
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První kaplička tu vznikla v roce 1820. O čtyřicet let později ji nahradila větší kaple, která ale byla nekvalitní a hrozilo jí zřícení. Třetí kaple z roku 1902 sloužila do druhé světové války. V září 1958 ji armáda odstřelila.
Díky Klostermannovu spolku a správě parku se prostor obnovil před 20 lety. Zaniklé kaple dnes připomínají jejich zvýrazněné půdorysy. Nová stříška a skleněná madona mají místo doplnit tak, aby chránily jeho paměť, ale nepřekryly jeho atmosféru.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.