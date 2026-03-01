Bitcoin po Chámeneího smrti roste. Investoři věří, že konec duchovního vůdce situaci v Íránu spíše zklidní
Nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin, dnes večer reaguje překonáním denního maxima na smrt nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chámeneího. Dosáhla ceny přes 67 100 dolarů. To lze interpretovat tak, že investoři míní, že Chámeneího smrt situaci v Íránu bezprostředně spíše zklidní, než dále zjitří. Investoři se zjevně většinově nedomnívají, že by měla – a mohla – íránský režim vyprovokovat k drtivé odvetě, která by potenciálně celý Blízký východ uvrhla do fatální nejistoty. V takovém případě by bitcoin – rizikové aktivum – dále klesal, ještě hlouběji.
Chámeneí, který přišel o život během sobotního úderu USA a Izraele, stál v čele Íránu od 9. října 1981, nejprve jako prezident, poté jako nejvyšší duchovní vůdce. Jeho smrt je tedy zásadním, potenciálně dějinným zlomem. Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu si připisují politické body. Klíčový cíl jejich mise je za necelý den splněn. Změna režimu v Íránu, hlavní cíl mise, je nyní o dost pravděpodobnější, i když rozhodně ještě nejde o hotovou věc.
Bitcoin včera postupně plně umazal svoji ranní ztrátu, kterou vyvolal úprk části investorů do bezpečí poté, co USA a Izrael zahájily úder na Írán. V neděli ráno SEČ už stál přes 67 tisíc dolarů. Toto posílení lze interpretovat jako příznak, že investoři míní, že z hlediska USA a Izraele „běží vše dle plánu“, takže by úder nemusel přerůst ve vleklejší konflikt, plný rizik a nejistot. Přitom hned po potvrzení Chámeneího smrti bitcoin přidával až více než dvě procenta v porovnání se včerejší uzavírací cenou, plyne z dat agentury Bloomberg.
S bitcoinem se jako s dalšími kryptoměnami obchoduje i o víkendu, na rozdíl od jiných aktiv typu akcií, měn, zlata či ropy a dalších. Takže cenový vývoj bitcoinu do určité míry signalizuje momentální náladu trhů – a zejména jejich postoj k rizikovějšímu investování, tedy ochotu opouštět bezpečné investice typu těch do amerických dluhopisů nebo třeba švýcarského franku, typických bezpečných útočišť. Cenový vývoj bitcoinu do určité míry též může předznamenat vývoj cen ostatních, tradičnějších aktiv, až se burzy v pondělí otevřou. Tržní kapitalizace bitcoinu je však zlomkem v porovnání se souhrnnou tržní kapitalizací ostatních aktiv typu akcií, měn, drahých kovů či komodit, takže cenové pohyby bitcoinu nelze přeceňovat.