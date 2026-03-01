Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Bitcoin po Chámeneího smrti roste. Investoři věří, že konec duchovního vůdce situaci v Íránu spíše zklidní

Bitcoin po Chámeneího smrti roste. Investoři věří, že konec duchovního vůdce situaci v Íránu spíše zklidní

Bitcoin po Chámeneího smrti roste. Investoři věří, že konec duchovního vůdce situaci v Íránu spíše zklidní
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Nejrozšířenější kryptoměna světa, bitcoin, dnes večer reaguje překonáním denního maxima na smrt nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chámeneího. Dosáhla ceny přes 67 100 dolarů. To lze interpretovat tak, že investoři míní, že Chámeneího smrt situaci v Íránu bezprostředně spíše zklidní, než dále zjitří. Investoři se zjevně většinově nedomnívají, že by měla – a mohla – íránský režim vyprovokovat k drtivé odvetě, která by potenciálně celý Blízký východ uvrhla do fatální nejistoty. V takovém případě by bitcoin – rizikové aktivum – dále klesal, ještě hlouběji.

Chámeneí, který přišel o život během sobotního úderu USA a Izraele, stál v čele Íránu od 9. října 1981, nejprve jako prezident, poté jako nejvyšší duchovní vůdce. Jeho smrt je tedy zásadním, potenciálně dějinným zlomem. Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu si připisují politické body. Klíčový cíl jejich mise je za necelý den splněn. Změna režimu v Íránu, hlavní cíl mise, je nyní o dost pravděpodobnější, i když rozhodně ještě nejde o hotovou věc.

Bitcoin včera postupně plně umazal svoji ranní ztrátu, kterou vyvolal úprk části investorů do bezpečí poté, co USA a Izrael zahájily úder na Írán. V neděli ráno SEČ už stál přes 67 tisíc dolarů. Toto posílení lze interpretovat jako příznak, že investoři míní, že z hlediska USA a Izraele „běží vše dle plánu“, takže by úder nemusel přerůst ve vleklejší konflikt, plný rizik a nejistot. Přitom hned po potvrzení Chámeneího smrti bitcoin přidával až více než dvě procenta v porovnání se včerejší uzavírací cenou, plyne z dat agentury Bloomberg.

S bitcoinem se jako s dalšími kryptoměnami obchoduje i o víkendu, na rozdíl od jiných aktiv typu akcií, měn, zlata či ropy a dalších. Takže cenový vývoj bitcoinu do určité míry signalizuje momentální náladu trhů – a zejména jejich postoj k rizikovějšímu investování, tedy ochotu opouštět bezpečné investice typu těch do amerických dluhopisů nebo třeba švýcarského franku, typických bezpečných útočišť. Cenový vývoj bitcoinu do určité míry též může předznamenat vývoj cen ostatních, tradičnějších aktiv, až se burzy v pondělí otevřou. Tržní kapitalizace bitcoinu je však zlomkem v porovnání se souhrnnou tržní kapitalizací ostatních aktiv typu akcií, měn, drahých kovů či komodit, takže cenové pohyby bitcoinu nelze přeceňovat. 

Související

námořní cvičení v Hormuzském průlivu

Vojenské lodě vystřídaly ty civilní. Doprava v Hormuzu stojí a světový obchod trne

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Alí Chameneí je po smrti, tvrdí Netanjahu i Trump. „Dál pevně velí na bojišti,“ odpovídá Írán

Alí Chameneí
ČTK
ČTK
ČTK

Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí byl dnes zabit při izraelsko-amerických úderech, řekl nejmenovaný izraelský činitel agentuře Reuters a několika izraelským médiím. Také reportér stanice Fox News s odvoláním na amerického činitele řekl, že šestaosmdesátiletý íránský nejvyšší duchovní je mrtvý. Později se s touto informací přidal i americký prezident Donald Trump. Íránská státní média ale po těchto zprávách uvedla, že Chameneí „dál pevně velí na bojišti“.

Íránský duchovní vůdce Alí Chameneí je mrtvý, napsal dnes na své síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Jde podle něj o spravedlnost nejen pro íránský lid, ale i pro Američany. Stále je však potřeba zajistit mír na Blízkém východě, dodal. Dvě izraelské televizní stanice předtím s odvoláním na své zdroje uvedly, že fotografii mrtvého Chameneího viděl Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

„Řada signálů“

Právě Netanjahu dnes večer bez podrobností oznámil, že stále více signálů naznačuje, že Chameneí mrtvý je. „Dnes ráno jsme při překvapivém útoku zničili komplex tyrana Chameneího v centru Teheránu,“ řekl Netanjahu ve videoprohlášení. „Máme řadu signálů, že tento tyran už není,“ dodal, aniž by přímo potvrdil Chameneího smrt nebo blíže vysvětlil, jaké signály má na mysli.

Po izraelských zprávách o zabití Chameneího vedoucí jeho kanceláře pro styk s veřejností obvinil Izrael a další nepřátele země, že se uchylují k psychologické válce. Podle svědků agentury AFP ale byly po zprávách o Chameneího smrti v ulicích Teheránu slyšet radostné výkřiky a troubení aut a lidé v oknech tleskali.

Péter Magyar

Volby, které mohou změnit Evropu. Maďarská opozice posiluje i na venkově, tradiční baště Orbána

Politika

Maďarsko vstupuje do rozhodující fáze předvolební kampaně a premiér Viktor Orbán čelí nejvážnější politické výzvě od svého nástupu k moci před 16 lety. Opoziční lídr Péter Magyar podle průzkumů rychle posiluje a šest týdnů před volbami se jeho strana Tisza dostává do výrazného náskoku před vládním Fideszem.

nst

Přečíst článek

Izraelská stanice Channel 12 dnes uvedla, že Chameneího rezidence byla při útocích zcela zničena, jiné zdroje ale tvrdily, že Chameneí v tu dobu zřejmě nebyl v Teheránu. Šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí dnes v rozhovoru se stanicí NBC News řekl, že Chameneí je naživu. Krátce před 16:00 středoevropského času íránská stanice Al-Alám avizovala, že Chameneí za pár minut promluví v televizi, což se ale stále nestalo.

Netanjahu dnes večer také ve videoprohlášení vyzval íránský lid, aby se sjednotil a povstal proti režimu ve své zemi. „Nenechte si ujít tuto příležitost, taková příležitost se naskytne jednou za generaci... brzy přijde váš okamžik, chvíle, kdy musíte masově vyjít do ulic a dokončit práci na svržení hrůzného režimu, který vám ničí životy,“ řekl izraelský premiér podle serveru The Times of Israel (ToI).

Také Trump dnes vyzval Íránce, aby vyšli do ulic a teokratický režim svrhli. „Až skončíme, převezměte vládu nad svou zemí. Bude to pravděpodobně vaše jediná šance po celé generace,“ řekl dnes Trump.

Související

Aktualizováno

Američané zaútočili na Írán. Zemi čeká buď mír, nebo tragédie, řekl Trump a pohrozil dalšími údery

Politika

ČTK

Přečíst článek

Vojenské lodě vystřídaly ty civilní. Doprava v Hormuzu stojí a světový obchod trne

námořní cvičení v Hormuzském průlivu
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Informovala o tom agentura Bloomberg s tím, že podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna "prakticky uzavřena". Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.

"Konečný dopad dnešní vojenské akce na cenu ropy bude pravděpodobně záviset na tom, zda se Íránská revoluční garda pod tlakem leteckých útoků vzdá, nebo zda bude pokračovat v eskalaci konfliktu, aby výrazně zvýšila náklady na druhou operaci Washingtonu zaměřenou na změnu režimu za něco málo přes dva měsíce," sdělila Croftová agentuře Reuters.

Arabové varují: ropa bude za sto a víc dolarů

"Podle našich informací regionální lídři varovali Washington před riziky další konfrontace s Íránem a naznačili, že cena ropy přesahující 100 dolarů za barel představuje jasné a bezprostřední nebezpečí," dodala analytička. Několik tankerů se v sobotu otočilo zpět a další plavidla vyčkávala u vjezdu do průlivu. Lodě podle Bloombergu zachytily rádiové vysílání údajně od íránského námořnictva oznamující zákaz tranzitu, ačkoliv Teherán nevydal žádné formální oznámení o oficiálním uzavření oblasti.

Podle íránské agentury Tasnim je ale průliv "fakticky uzavřen". Revoluční gardy varovaly lodě, že plavba oblastí není bezpečná. Německý rejdař Hapag-Lloyd následně oznámil, že kvůli "oficiálnímu uzavření" přerušuje plavby přes průliv. Přesto některé tankery podle Bloombergu v omezeném počtu dále pokračovaly, byť byl provoz výrazně slabší než obvykle.

Spojené státy mezitím varovaly lodní společnosti, aby se plavidla držela nejméně 30 námořních mil od jejich vojenských aktiv v regionu. Japonská společnost Nippon Yusen už dříve své flotile doporučila, aby se průlivu vyhnula. Řecko vyzvalo svou rozsáhlou obchodní flotilu k přehodnocení plavebních plánů. Řecké ministerstvo dopravy také doporučilo připravit se na použití konvenčních navigačních metod bez elektroniky kvůli riziku rušení.

Cena černého zlata už roste

Vliv na ceny ropy je patrný už teď. Burzy jsou o víkendu uzavřené, ale maloobchodní obchodní produkt společnosti IG Group podle Bloombergu oceňoval americkou lehkou ropu WTI v sobotu večer o více než osm procent výše.

Problémy se netýkají jen ropných tankerů, ale i zkapalněného zemního plynu (LNG) a kontejnerových plavidel. Nejméně tři tankery s plynem směřující do Kataru nebo z něj podle dat ze sledování trasy přerušily plavbu, aby se průlivu vyhnuly. Katar je druhým největším vývozcem LNG na světě a jeho dodávky musejí průlivem projít na cestě do Asie a Evropy. Někteří rejdaři podle makléřů zvažují i zrušení již sjednaných cest do regionu s odkazem na válečné doložky ve smlouvách.

Související

Bitcoin po Chámeneího smrti roste. Investoři věří, že konec duchovního vůdce situaci v Íránu spíše zklidní

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme