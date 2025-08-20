Nový magazín právě vychází!

Trump označil Netanjahua za válečného hrdinu. A sebe také

Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump označil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za válečného hrdinu, a sebe také. Šéf Bílého domu to řekl rozhovoru s konzervativním novinářem a svým stoupencem Markem Levinem. Odkazoval přitom na izraelské bombardování íránských jaderných provozů, do něhož se jednorázově zapojily také Spojené státy, informoval deník The New York Times.

Netanjahua Trump v rozhovoru označil za „dobrého muže“. „Je to válečný hrdina, protože spolupracujeme. Je to válečný hrdina,“ řekl Trump o izraelském premiérovi. „A já jsem asi taky,“ dodal. Kromě toho si Trump připsal zásluhy za propuštění rukojmích, kteří se dostali na svobodu z Pásma Gazy od jeho nástupu do prezidentského úřadu v lednu letošního roku.

Izrael v polovině června provedl sérii úderů proti Íránu, při nichž zasáhl důležitá jaderná zařízení v Natanzu a Isfahánu. Útoky zlikvidovaly značnou část vojenského velení země spolu s několika jadernými vědci. Írán mezitím prováděl odvetné raketové útoky na Izrael. Poté, 22. června, Spojené státy použily těžké bomby k útoku na íránské jaderné zařízení Fordo, které se nachází pod horou. Podle nedávného amerického hodnocení bylo zařízení silně poškozeno, ale rozsah škod není znám.

