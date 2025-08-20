Trump označil Netanjahua za válečného hrdinu. A sebe také
Americký prezident Donald Trump označil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za válečného hrdinu, a sebe také. Šéf Bílého domu to řekl rozhovoru s konzervativním novinářem a svým stoupencem Markem Levinem. Odkazoval přitom na izraelské bombardování íránských jaderných provozů, do něhož se jednorázově zapojily také Spojené státy, informoval deník The New York Times.
Netanjahua Trump v rozhovoru označil za „dobrého muže“. „Je to válečný hrdina, protože spolupracujeme. Je to válečný hrdina,“ řekl Trump o izraelském premiérovi. „A já jsem asi taky,“ dodal. Kromě toho si Trump připsal zásluhy za propuštění rukojmích, kteří se dostali na svobodu z Pásma Gazy od jeho nástupu do prezidentského úřadu v lednu letošního roku.
Izrael v polovině června provedl sérii úderů proti Íránu, při nichž zasáhl důležitá jaderná zařízení v Natanzu a Isfahánu. Útoky zlikvidovaly značnou část vojenského velení země spolu s několika jadernými vědci. Írán mezitím prováděl odvetné raketové útoky na Izrael. Poté, 22. června, Spojené státy použily těžké bomby k útoku na íránské jaderné zařízení Fordo, které se nachází pod horou. Podle nedávného amerického hodnocení bylo zařízení silně poškozeno, ale rozsah škod není znám.
Připadá vám, že se americký prezident chová jako mafiánský boss nebo římský imperátor? A že mu to vlastně docela jde? Vypadá to, že jestli někdy něco v životě četl, jsou to příručky o tom, jaké jsou zákony moci.
Trump dovedl svět na pokraj třetí světové války. Aby si vesele zatancoval
Názory
Připadá vám, že se americký prezident chová jako mafiánský boss nebo římský imperátor? A že mu to vlastně docela jde? Vypadá to, že jestli někdy něco v životě četl, jsou to příručky o tom, jaké jsou zákony moci.
Zlepšení vztahů mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským je skutečné, uvedli podle webu Politico představitelé Trumpovy administrativy informovaní o diplomatických jednáních o válce na Ukrajině. Bílý dům byl podle nich převážně spokojen rovněž s evropskými lídry během pondělního jednání ve Washingtonu, které se podle nich uskutečnilo díky tomu, že ruský prezident Vladimir Putin na setkání s Trumpem na Aljašce minulý týden projevil ochotu vyjednávat.
Trump zlepšil vztahy se Zelenským i evropskými lídry, píše Politico
Leaders
Zlepšení vztahů mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským je skutečné, uvedli podle webu Politico představitelé Trumpovy administrativy informovaní o diplomatických jednáních o válce na Ukrajině. Bílý dům byl podle nich převážně spokojen rovněž s evropskými lídry během pondělního jednání ve Washingtonu, které se podle nich uskutečnilo díky tomu, že ruský prezident Vladimir Putin na setkání s Trumpem na Aljašce minulý týden projevil ochotu vyjednávat.