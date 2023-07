Zkrachovalá kryptoburza FTX žaluje Bankmana-Frieda a chce zpět stovky milionů dolarů

Zkrachovalá kryptoměnová burza FTX podala žalobu na svého zakladatele Sama Bankmana-Frieda a další bývalé vysoce postavené představitele ve snaze získat zpět údajně zpronevěřené stovky milionů dolarů.

Podnět přišel k soudu v americkém státě Delaware, kromě Bankmana-Frieda se týká také Caroline Ellisonové, šéfky sesterské firmy Alameda Research se sídlem v Hongkongu, bývalého technologického šéfa FTX Zixaoa "Garyho" Wanga a bývalého technického ředitele Nishada Singha. Všichni tři jmenovaní figurují také v dalším probíhajícím soudím procesu souvisejícím s pádem FTX, kde přiznali vinu a souhlasili, že budou spolupracovat s prokuraturou. Informuje o tom agentura Reuters.

Jednatřicetiletý Bankman-Fried už dříve odmítl několik obvinění, konkrétně že údajně zpronevěřil miliardy dolarů z prostředků klientů FTX, aby tím uhradil ztráty Alameda Research, že nařídil poskytnout kryptoměny v hodnotě nejméně 40 milionů dolarů, v přepočtu zhruba 863 milionů korun, ve prospěch úředníků čínské vlády a že porušil zákony o financování volebních kampaní.

Podvod století

Americké úřady případ FTX označily za jeden z největších podvodů v historii Spojených států. FTX byla před kolapsem v listopadu 2022 druhou největší kryptoměnovou burzou na světě a pro miliony lidí byla vstupní branou na trh s digitálními aktivy. „Nikdy ve své kariéře jsem neviděl tak úplné selhání firemní kontroly a takovou naprostou absenci důvěryhodných finančních informací, jako tomu bylo zde,” konstatoval likvidátor John Ray.

Bankman-Fried byl propuštěn na kauci a na proces čeká v domácím vězení v domě svých rodičů v Kalifornii.

