Žena z Berounska naletěla falešným bankéřům. Přišla o 400 tisíc

O 400 tisíc korun připravili podvodníci ženu z Berounska. Vydávali se za pracovníky banky. Ženě namluvili, že se někdo pokusil jejím jménem sjednat spotřebitelský úvěr, a přiměli ji tak k převedení peněz na jiné účty. Oznámila to na policejním webu Simona Vacherlohnová z berounské policie.

Ženu kontaktovala telefonicky falešná pracovnice banky, která si u ní nejdříve ověřovala jméno, příjmení a datum narození. Tyto údaje měla správně, čímž zvýšila svou důvěryhodnost. Po ověření údajů ženě řekla, že se na ni někdo pokusil sjednat úvěr a zneužil její údaje. Podvodnice poté ženu přepojila na údajného bezpečnostního technika, na jehož doporučení i naléhání žena převedla peníze na "zrcadlové účty".

Od údajného pracovníka banky obdržela údajné přístupové údaje do účtů a informaci, že se jí brzy ozve policie. Přístupy však nefungovaly a policie se neozvala. „Ženě tak nezbývalo nic jiného než se obrátit na svou banku, kde jí sdělili, že se stala další obětí podvodníků,“ uvedla Vacherlohnová.

V tomto případě sehrál podle ní významnou roli fakt, že podvodnice znala osobní údaje okradené, což zásadně zvýšilo důvěryhodnost telefonátu. Mezi další nástroje podvodníků patří naléhání, časová tíseň a strach, který vyvolávají.

„Sofistikovanější technikou je spoofing. Jedná se o zneužití oficiálních telefonních čísel bank a dalších institucí. To znamená, že u příchozího hovoru vidíte známé telefonní číslo, ve skutečnosti ale volá někdo cizí. Tento způsob využívají často podvodníci, kteří se vydávají za pracovníky bankovních institucí, za policisty a další úředníky,“ varovala Vacherlohnová.

