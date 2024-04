Zelená transformace bude drahá. Pekelně drahá

Přechod na zelenou energii si v příštích deseti letech vyžádá celosvětově čtyři biliony dolarů (téměř 95 bilionů korun) ročně. Uvedl to server zpravodajské televize CNBC s odvoláním na prognózu americké investiční společnosti BlackRock.

Nová částka je dvojnásobek předchozích očekávání, která počítala s investicemi dva biliony doalrů ročně, a bude vyžadovat navýšení kapitálu ze státního i ze soukromého sektoru.

Do projektů souvisejících s energetickou transformací se loni investovalo zhruba 1,8 bilionu dolarů. To je výrazný nárůst ve srovnání s rokem 2004, kdy bylo investováno 33 miliard dolarů. Celkem bylo doposud investováno 19 bilionů dolarů, dodal BlackRock. Tempo růstu a množství investovaného kapitálu se podle firmy ubírá správným směrem, navzdory růstu investic však stále chybí 18 bilionů dolarů, aby se transformace do roku 2030 dostala tam, kam je potřeba.

Loňský průzkum firmy BlackRock mezi 200 institucionálními investory ukázal, že 56 procent z nich plánuje v příštích jednom až třech letech zvýšit peníze na energetickou transformaci, a 46 procent uvedlo, že zvládnutí přechodu je pro ně v tomto období nejdůležitější investiční prioritou.

Realizace investic podle firmy BlackRock ale také potřebuje politickou podporu a projekty partnerství mezi vládami a soukromým sektorem. Firma upozornila na zákon o snižovaní inflace v USA, který dokázal mobilizovat miliardy z veřejných prostředků, které byly vloženy do projektů snižování emisí skleníkových plynů. Je potřeba také změna politiky v oblasti cen energií a deregulace energetických trhů.

