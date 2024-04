Energetická náročnost roste. Výdaje na infrastrukturu porostou o miliardy

Každý rok půjde na modernizaci tuzemské energetické sítě 40 miliard. Odhadli to členové Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností. Od roku 2024 do roku 2025 to přitom celkem bude o více než 130 miliard víc, než bylo v uplynulých 15 letech.

Snaha o dosažení uhlíkové neutrality a trendy, jako jsou dekarbonizace a decentralizace, mění podobu energetických soustav. Významně zvyšují požadavky na jejich řízení tak, aby mohl být zajištěný bezpečný a spolehlivý provoz. Modernizace a rozvoj fyzické infastruktury, zavádění nových technologií nebo digitalizace veškerých systémů jsou příklady oblastí, které si v příštích letech vyžádají mnohamiliardové investice.

„Mezi lety 2010 až 2023 se průměrná výše ročních investic členů ČSRES blížila 29 miliardám korun. Dnes ale víme, že ani tak velká částka do budoucna stačit nebude. Dalších zhruba 11 miliard korun ročně si vyžádají investice spojené s novými požadavky na decentralizaci výroby, masivní připojování obnovitelných zdrojů energie či elektrifikace sektoru dopravy a vytápění. Cíle EU i ČR spojené s přísnější ochranou klimatu nutně povedou k dalšímu růstu investic do energetické infrastruktury,“ uvedl Marian Rusko, předseda Rady ČSRES.

O sto miliard víc

To představuje nárůst investic o 38 procent. Provozovatelé elektroenergetických soustav spočítali, že jen do roku 2035 by měli investovat o 132 miliard korun více než v minulému období. Kolik z těchto peněz získají na dotacích, zůstává nejisté. ČSRES proto spolupracuje v otázce financování investic do infrastruktury s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí a Energetickým regulačním úřadem.

Peníze podle sdružení půjdou například na modernizaci a rozvoj fyzické infrastruktury, zavádění nových technologií nebo digitalizaci systémů. Provozovatelé tím chtějí zabezpečit provoz tuzemských soustav v budoucnosti, kdy se budou zvyšovat nároky na jejich řízení kvůli pokračující dekarbonizaci energetiky.

Kam půjdou peníze

„Řešíme rychlost výstavby sítí, navyšování jejich kapacity nebo přebytky elektřiny z tisíců malých zdrojů. Dochází k instalaci chytrých elektroměrů, připravujeme se na dálkové ovládání a regulaci nižších napěťových úrovní distribučních sítí. S tím souvisí investice do automatizace v podobě nových IT systémů, komunikačních protokolů a použití pokročilé analytiky ke zpracování enormního množství dat. Nad tento rámec budujeme Elektroenergetické datové centrum, které začne fungovat již letos v srpnu,“ popsal Rusko.

Část investic půjde také na posílení kybernetické bezpečnosti elektroenergetické soustavy v Česku. Firmy tím reagují na rozvoj tzv. chytrých zařízení, které se čím dál více zapojují do systému. Dalším cílem provozovatelů je připravit soustavu na rizika spojená například s přírodními kalamitami. „Nyní musíme reagovat na skokové kvalitativní změny, které povedou k větší otevřenosti a udržitelnosti, abychom předešli větší zranitelnosti celého systému,“ dodal Rusko.

Klíčová role ERÚ

Proveditelnost investic bude podle sdružení záviset na rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, který stanovuje podmínky, za nichž mohou provozovatelé elektroenergetických soustav čerpat dotace. ČSRES také jedná se státem o případném navýšení dotací a o nabídce vhodných dotačních programů, která byla podle sdružení dosud poměrně nízká.

Členové ČSRES v posledních deseti letech z evropských fondů získali 6,55 miliardy korun, což je zhruba 0,19 procenta z objemu unijních peněz pro ČR. Ekonomické dopady modernizace české elektrizační soustavy aktuálně analyzuje poradenská společnost Deloitte.

