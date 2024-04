Bjørn Lomborg: Green Deal nemá smysl. Problém klimatické změny vyřeší jedině inovace

Dánský statistik Bjørn Lomborg má na kontě hned několik knih, v nichž popisuje dopady některých rozhodnutí vlád i Evropské unie na životy nejchudších lidí. I proto jej nepříliš přesně označují za klimato-skeptika. Ve skutečnosti Lomborg klimatickou nepopírá. Jen upozorňuje na to, že extrémní výdaje na záchranu klimatu ze strany EU pravděpodobně nebudou mít efekt. „Historie ukazuje, že lidstvo podobné problémy dokáže vždy vyřešit. A to jedině inovacemi,“ uvedl dánský vědec v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

Jedním z hlavních témat nadcházejících voleb do Evropského parlamentu bude Green Deal a to, jak se dekarbonizace a energetická tranzice EU projeví na peněženkách běžných voličů. Očekává se oslabení zelených partají, a naopak posílení stran a hnutí, které prosazují otevření stávajících klimatických závazků a možnost nahradit Green Deal takzvaný Real Dealem.

Podstatou Real Dealu přitom má být využití dat a zohlednění dopadů opatření na místní průmysl, konkurenci dalších států (zejména Číny a USA) a dopady na obyvatele EU.

„Je poměrně vysoké riziko, že Evropská unie utratí vysoké biliony za snahu bojovat s klimatickou změnou a výsledky nebudou téměř žádné nebudou. Problémem je, že se na snížení CO2 musí shodnout úplně všichni,“ uvedl dánský vědec Bjørn Lomborg v pořadu Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.

„Nemůžeme například platit Číně, Indii či Latinské Americe za to, aby se nerozvíjely. Jediným reálným řešením budou technologie, stejně jako to byly právě technologie, jimiž jsme vyřešili veškeré velké problémy lidstva v minulosti. Můžeme připomenout například vysokou míru znečištění ovzduší kvůli masivnímu nárůstu automobilů. Tu jsme nevyřešili tím, že bychom lidem zakazovali auta používat, ale tím, že jsme vynalezli katalyzátor. Totéž potřebujeme nyní najít ve výrobě elektřiny. Až najdeme zdroj energie levnější a šetrnější než fosilní paliva, to bude řešení. Na takový zdroj všichni přejdou i ty chudší země,“ dodal Lomborg.

Voliči Green Deal zastaví

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy bylo by správné zamyslet se nad tím, jestli by nebylo výhodnější namísto investic do nejrůznějších omezení investovat prostředky do hledání efektivních inovací, které přinesou skutečně levné, efektivní a čisté zdroje energií.

„Myslím, že většina voličů EU stejně nedovolí svým politikům, aby utráceli za zelenou energii částky, s nimiž Green Deal počítá. Takový přístup není udržitelný,“ uzavřel Lomborg.

