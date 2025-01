Podrobnosti k paušální dani. Přihlásit se můžete jen do 10. ledna

Na přihlášení k paušální dani zbývá už jen pět pracovních dní (do 10. ledna). Můžete se ale k této dani, která podnikatelům zjednodušuje administrativu vůbec přihlásit? Přečtěte si, kdy to jde, a kdy ne, kteří podnikatelé se mohou k paušální dani přihlásit i mimo avizované datum a komu se paušální daň letos zvyšuje.

Reklama

Pátek 10.ledna 2025 je posledním dnem, kdy se můžete do režimu paušální daně na zdaňovací období na rok 2025 přihlásit. Do tohoto termínu můžete také z paušálního režimu vystoupit nebo změnit jeho pásmo. A současně je i možné „provést změnu výše paušální daně za rok 2024, pokud skutečná výše příjmů odpovídala jinému než původně zvolenému pásmu,“ upozorňují úředníci na webu Finanční správy.

Do speciálního režimu paušální daně se však mohou přihlásit každoročně jen podnikatelé a OSVČ, kteří mají příjmy maximálně do dvou milionů korun, nejsou plátci DPH a současně nejsou ani v insolvenčním řízení a ani nemají například jiné příjmy nad 50 tisíc korun.

Plátci z I. pásma pozor!

Zatímco vloni se paušální daň zvyšovala pro všechna pásma, letos se zvyšuje platba jen pro OSVČ v I. pásmu a to o 1218 korun, za poslední dva roky to je celkově už o 2508 korun více než v roce 2023. Všichni, kdo se do režimu paušální daně přihlásili vloni nebo jsou v tomto režimu ještě déle, a spadají do I. pásma této daně, si tak musí upravit trvalý měsíční platební příkaz v bankovnictví na aktuálních 7498 korun na místo loňských 6208 korun. Plátci, kteří spadají do II. a III. pásma letos nemusí upravovat nic, protože ke změnám paušální daně u těchto pásem nedošlo.

Jak se zvyšovala platba na paušální daň v posledních letech: Pásma paušální daně Paušální daň v roce 2025 Paušální daň v roce 2024 Paušální daň v roce 2023 I. pásmo 8 716 Kč 7 498 Kč 6 208 Kč II. pásmo 16 745 Kč 16 745 Kč 16 000 Kč III. pásmo 27 139 Kč 27 139 Kč 26 000 Kč

Zdroj: EKP

Reklama

Komu se paušální daň vyplatí a komu ne, si přečtěte zde.

Jak na změny u paušální daně

Lednový termín pro paušální daň je třeba si ale opravdu pohlídat, protože pozdější přihlášky pak už nejsou podle daňového poradce Vojtěcha Bouřila z EKP Advisory možné. „Pokud dojde k přihlášení do paušálního režimu, poplatník v něm po celý rok setrvá, a to i v případě, kdy by porušil některé podmínky paušální daně,“ připomíná Bouřil. „A pokud podnikatel poruší podmínky, které mu umožňují být v režimu paušální daně, například když se stane plátcem DPH nebo se mu navýší jiné příjmy nad 50 tisíc korun, musí potom za dané zdaňovací období stejně podat klasické daňové přiznání a přehledy standardním způsobem,“ dodává Jakub Klíma ze společnosti BDO. Do takzvaných jiných příjmů se přitom zahrnují například i příjmy z pronájmu či z kapitálového majetku.

Možnost vystoupení z režimu paušální daně v průběhu roku je podle daňových expertů tedy omezena jen na případy, kdy podnikatel ukončí či přeruší svou činnost OSVČ v průběhu roku nebo pokud změní svou daňovou rezidenturu do jiné země.

Přihláška či změna paušálního režimu

Oznámení o vstupu do režimu paušální daně nebo o případných dalších změnách musíte na finanční úřad podat tedy do 10.ledna, a to některým ze tří možných způsobů. Můžete tak učinit přímo na podatelně finančního úřadu, poslat přihlášku či oznámení o změně poštou anebo nejjednodušeji a nejrychleji to jde elektronicky datovou schránkou. Nikam dál už nic nehlásíte. Finanční správa informaci o přechodu na paušální daň předává zdravotní pojišťovně i na Českou správu sociálního zabezpečení. Potřebné tiskopisy naleznete na webu finanční správy. Daňové tiskopisy | Daně | Finanční správa (gov.cz).

Jak se platí paušální daň

Zálohy na paušální daň se platí do 20. dne každého kalendářního měsíce, přičemž můžete využít i takzvanou sdruženou platbu. Zálohy na paušální daň je totiž možné si předplatit na několik měsíců najednou nebo rovnou i na celý rok dopředu.

Pro začínající podnikatele, kteří se k paušální dani přihlásí až v průběhu roku, je první záloha splatná do 20.dne následujícího měsíce, a to společně s platbou zálohy za tento následující měsíc.

Kdo se může přihlásit výjimečně i jindy

Pokud s podnikáním chcete letos teprve začínat nebo chcete své dřívější podnikání v průběhu roku obnovit, vztahuje se na vás výjimka ohledně termínu pro přihlášení do speciálního daňového režimu. K paušální dani se můžete přihlásit až teprve, kdy podnikat opravdu začnete. Přihlášku k ní tak nemusíte stihnout do avizovaného 10.ledna, ale podáváte ji rovnou až při zahájení nebo obnovení své podnikatelské činnosti.

Jak se dělí pásma paušální daně

Režim paušální daně je aktuálně rozdělen do tří pásem podle výše příjmů i oblasti podnikatelské činnosti. Zásadní roli tak vedle peněz hraje to, pod který výdajový paušál by se vaše příjmy daly zahrnout. Daňoví poradci, lékaři, advokáti či například autoři článků nebo překladatelé spadají pod 40procentní paušál. Řemeslníci či zemědělci mohou uplatňovat 80procentní paušál a ostatní živnostníci pak 60procentní, na pronájmy platí paušál 30 procent. Ne všichni podnikatelé, kteří příjmově spadají do některého z pásem paušální daně, ale mohou do tohoto režimu vstoupit. Více si přečtete v článku PŘEHLEDNĚ: Jak se zvýší paušální daň v roce 2025 zde.

I. pásmo

OSVČ s příjmy do 1 000 000 korun

OSVČ s příjmy do 1 500 000 korun, jestliže na alespoň 75 procent příjmů lze uplatnit 80procentní nebo 60procentní výdajový paušál

OSVČ s příjmem do 2 000 000 korun, pokud alespoň na 75 procent příjmů je možné uplatnit 80procentní výdajový paušál

II. pásmo

OSVČ s příjmy od 1 000 000 korun do 1 500 000 korun bez ohledu na vykonávanou samostatnou výdělečnou činnost

OSVČ s příjmy do 2 000 000 korun, když alespoň na 75 procent lze uplatnit 80procentní nebo 60procentní výdajový paušál

III. pásmo

ostatní OSVČ s příjmem nepřesahujícím 2 000 000 korun

Kdo všechno si příští rok připlatí? Money Zvýšení odvodů pro živnostníky i vyšší paušální daň v prvním pásmu patří mezi hlavní daňové změny v nadcházejícím roce. Mění se také pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) nebo pravidla zdanění výnosů z kryptoměn. Od Nového roku se rovněž zvyšují sazby spotřební daně z tabákových výrobků i z alkoholu. ČTK Přečíst článek

PŘEHLEDNĚ: Jak se zvýší paušální daň v roce 2025 Money V roce 2025 se zvýší paušální daň pro OSVČ v I.pásmu. Přečtěte si, kdy se vám podle daňových poradců vyplatí přejít na tuto zjednodušenou daň a kdy naopak máte smůlu a tento režim využít nemůžete. Věra Tůmová Přečíst článek