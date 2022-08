Rostoucí počet smluv stavební spoření nezachrání. Objem úvěrů spadl o třetinu

Stavební spořitelny poskytly od ledna do konce července úvěry za 43 miliard korun, což je meziročně o třetinu méně. Zároveň spořitelny uzavřely 312 500 nových smluv o stavebním spoření, což je v meziročním srovnání nárůst o 12 procent. Vyplývá to z údajů všech pěti tuzemských spořitelen.

Pokles úvěrů je podle dřívějšího vyjádření Asociace českých stavebních spořitelen především statistickým důsledkem loňských čísel, tedy vysoko nastavenou srovnávací základnou. Loni spořitelny poskytly úvěry za rekordních zhruba 110 miliard korun. Navíc pokles úvěrů podle asociace není zdaleka tak silný jako v případě hypotečních úvěrů.

Současná vláda se přitom rozhodla při debatě o státním rozpočtu na příští rok otevřít diskuzi o omezení nebo úplném zrušení státní podpory stavebního spoření. Ze státního rozpočtu na podporu stát posílá ročně kolem čtyř miliard korun. Za rok 2021 to bylo 4,2 miliardy korun. Omezení podpory by podle asociace vedlo k poklesu zájmu klientů o vklady ve stavebních spořitelnách. To by následně znamenalo pokles nabídky úvěrů na bydlení.

Stavební spořitelny totiž poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu.

Objem poskytnutých úvěrů leden-červenec 2022:

spořitelna úvěry objem (v mil. korun) meziroční změna (v procentech celkem smluv (v tisících) ČSOB Stavební spořitelna 9146 - 59 1229 SSČS 11476 3 587 Modrá pyramida 11653 - 42 523 Raiffeisen stavební spořitelna 9120 - 8 581 Moneta Stavební spořitelna 1630 20 393 CELKEM 43025 - 33 3313

