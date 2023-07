Zájem o solární panely zvyšuje poptávku po stříbře. Může vyčerpat až 98 procent jeho zásob

Změny v technologii solárních panelů zvyšují poptávku po stříbře. Tato skutečnost by dále mohla prohloubit deficit nabídky tohoto kovu na trhu, protože se očekává jen malé dodatečné zvýšení těžby, upozornila agentura Bloomberg.

Poptávka po stříbře se zvětšuje

Stříbro ve formě pasty tvoří vodivou vrstvu na přední a zadní straně křemíkových solárních článků. Nyní se začínají vyrábět účinnější verze článků, které využívají mnohem více stříbra, což dále zvýší jeho rostoucí spotřebu.

Solární články sice zatím tvoří poměrně malou část celkové poptávky po stříbře, stále se však zvyšuje. Podle odhadu by jejich podíl na celkové poptávce mohl letos stoupnout na 14 procent ze zhruba pěti procent v roce 2014, ukazuje zpráva průmyslové asociace The Silver Institute. Velký podíl na tomto růstu má Čína, která by letos mohla instalovat více panelů, než činí jejich celkový počet ve Spojených státech.

Solární průmysl se vyvíjel tak, aby byl mnohem efektivnější za použití menšího množství stříbra, nyní se však vše mění, upozornil obchodník firmy Silver Bullion Gregor Gregersen. Současně se začíná ukazovat, že dodávky jsou napjaté. Loni se nabídka nezměnila, i když poptávka vzrostla o téměř pětinu, ukazují údaje The Silver Institute. Letos by produkce měla vzrůst o dvě procenta, zatímco spotřeba v průmyslu stoupne o čtyři procenta.

Problémem pro kupce stříbra je, že zvýšit nabídku není snadné vzhledem k vzácnosti primárních dolů. Přibližně 80 procent dodávek tohoto kovu pochází z projektů na těžbu olova, zinku, mědi a zlata, kde je stříbro vedlejším produktem.

V prostředí, ve kterém se těžaři zdráhají realizovat nové velké projekty, nižší marže stříbra ve srovnání s dalšími drahými a průmyslovými kovy znamená, že ani pozitivní signály u ceny nestačí k tomu, aby se zvýšila jeho produkce. A v případě nově schválených projektů může těžba začít třeba až za deset let.

Solární sektor by mohl vyčerpat až 98 procent zásob stříbra

Studie Univerzity Nového Jižního Walesu předpovídá, že solární sektor by mohl do roku 2050 vyčerpat 85 až 98 procent globálních zásob stříbra. Objem stříbra používaného na jeden článek se zvýší a podle jednoho z autorů studie Bretta Hallama může trvat pět až deset let, než se vrátí na současnou úroveň.

Čínské společnosti však aktivně zkoumají možnosti využití levnějších alternativ, jako je galvanická pokovená měď. Výsledky jsou ale zatím smíšené. Šéf největšího světového výrobce panelů Longi Green Energy Technology Čung Pao-šen uvádí, že technologie využívající levnější kovy jsou již dostatečně pokročilé a budou zavedeny do masové výroby brzy poté, co ceny stříbra vzrostou.

Cena stříbra se v současnosti pohybuje pod 23 dolarů (503 korun) za troyskou unci (31,1 gramu). Letos klesla o zhruba pět procent, ale je výrazně nad úrovní, kde se nacházela před prudkým růstem v roce 2020, kdy poptávku podpořila pandemie nemoci covid-19. Výkonný ředitel konzultační společnosti Precious Metals Insights Philip Klapwijk se domnívá, že náhrada bude zajímavější, až stříbro zdraží zhruba na 30 dolarů za unci. Podle něj nenastane „scénář soudného dne“, kdy by došlo stříbro, ale trh při vyšší ceně obnoví rovnováhu.

