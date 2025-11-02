Solární boom s vadami: ČOI odhalila problémy u všech testovaných zařízení
Česká obchodní inspekce (ČOI) zjistila při nedávných kontrolách solárních panelů a jejich příslušenství nedostatky u všech zkoumaných produktů. Celkem provedla 13 kontrol u 12 subjektů, zjistila u nich technické i administrativní pochybení. U tří typů výrobků inspekce kvůli vysokému riziku zakázala jejich dodávku na trh, zároveň rozdala několik pokut v řádu desetitisíců korun.
Inspekce se při kontrolách zaměřovala především na to, zda solární panely a další komponenty dodávané na tuzemský trh splňují zákonem stanovené požadavky. Kontroly provedla u jednoho výrobce, jednoho dodavatele a deseti distributorů. Porušení předpisů inspekce zjistila u všech.
Při kontrolách ČOI prověřila také osm konkrétních výrobků, šlo například o invertory, mikroinvertory a optimizery. Také u nich kontroloři našli nedostatky, a to u všech. Patřilo mezi ně například neuvedení výrobce, případně dovozce, kontaktní adresy výrobce, dále absence návodu a bezpečnostních informací nebo kompletních technických údajů produktu.
Tristní výsledky testů
K dalšímu technickému testování posléze kontroloři odebrali čtyři typy výrobků, jako nevyhovující byly po podrobnější analýze vyhodnoceny tři z nich. Vzhledem k tomu, že podle testů byly závady na výrobcích vysoce rizikové, ČOI zakázala jejich dodávání na trh. Čtvrtý typ výrobku inspekce neotestovala, protože ho nemohla ve své zkušebně uvést do provozu. Vzhledem k nelichotivým výsledkům kontrol inspekce uvedla, že se bude kontrolám solárů nadále věnovat.
Před vadnými komponenty nebo neodbornými instalacemi solárních panelů už v minulosti varovali také hasiči nebo stavební inženýři. Podle statistik v minulých letech přibývaly požáry fotovoltaických elektráren o desítky případů ročně. Problémy se týkaly především domácích instalací. Oborové svazy proto doporučují zájemcům pečlivý výběr prověřených instalačních firem a dodavatelů.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.