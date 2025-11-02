Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Solární boom s vadami: ČOI odhalila problémy u všech testovaných zařízení

Solární boom s vadami: ČOI odhalila problémy u všech testovaných zařízení

Solární boom s vadami: ČOI odhalila problémy u všech testovaných zařízení
iStock
ČTK
ČTK

Česká obchodní inspekce (ČOI) zjistila při nedávných kontrolách solárních panelů a jejich příslušenství nedostatky u všech zkoumaných produktů. Celkem provedla 13 kontrol u 12 subjektů, zjistila u nich technické i administrativní pochybení. U tří typů výrobků inspekce kvůli vysokému riziku zakázala jejich dodávku na trh, zároveň rozdala několik pokut v řádu desetitisíců korun.

Inspekce se při kontrolách zaměřovala především na to, zda solární panely a další komponenty dodávané na tuzemský trh splňují zákonem stanovené požadavky. Kontroly provedla u jednoho výrobce, jednoho dodavatele a deseti distributorů. Porušení předpisů inspekce zjistila u všech.

Při kontrolách ČOI prověřila také osm konkrétních výrobků, šlo například o invertory, mikroinvertory a optimizery. Také u nich kontroloři našli nedostatky, a to u všech. Patřilo mezi ně například neuvedení výrobce, případně dovozce, kontaktní adresy výrobce, dále absence návodu a bezpečnostních informací nebo kompletních technických údajů produktu.

Tristní výsledky testů

K dalšímu technickému testování posléze kontroloři odebrali čtyři typy výrobků, jako nevyhovující byly po podrobnější analýze vyhodnoceny tři z nich. Vzhledem k tomu, že podle testů byly závady na výrobcích vysoce rizikové, ČOI zakázala jejich dodávání na trh. Čtvrtý typ výrobku inspekce neotestovala, protože ho nemohla ve své zkušebně uvést do provozu. Vzhledem k nelichotivým výsledkům kontrol inspekce uvedla, že se bude kontrolám solárů nadále věnovat.

Před vadnými komponenty nebo neodbornými instalacemi solárních panelů už v minulosti varovali také hasiči nebo stavební inženýři. Podle statistik v minulých letech přibývaly požáry fotovoltaických elektráren o desítky případů ročně. Problémy se týkaly především domácích instalací. Oborové svazy proto doporučují zájemcům pečlivý výběr prověřených instalačních firem a dodavatelů.

 

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Solární panely zdraží

Lukáš Kovanda: Solární panely zdraží. Je to jen další důkaz neschopnosti EU

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

princ Andrew

Degradace prince Andrewa je historickým ponížením, i přesto ho ale čeká život v pohodlí

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek
ilustrační foto

Týden tradera: Smír nejmocnějších mužů ulevil trhům, sazby však mohou znovu začít růst

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Umělá inteligence vyvrátila své základní měřítko, Turingův test. Zbyly jen pochyby

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek
Doporučujeme